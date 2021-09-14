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adidas представил кроссовки, вдохновленные новым фильмом о Джеймсе Бонде

В российских кинотеатрах «Не время умирать» появится в начале октября

Текст: Buro247.kz

14.09.21, 20:43

adidas представил капсульную коллекцию кроссовок Ultraboost, источником вдохновения для которой послужил новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Об этом пишет Hypebeast

Расцветки лимитированной капсулы отсылают к стилю самого секретного агента в исполнении Дэниела Крейга, а также к образу персонажа Рами Малека, Люцифера Сафина, и его фарфоровой маске, показанной в тизерах.

adidas представил кроссовки, вдохновленные новым фильмом о Джеймсе Бонде (фото 1)
adidas представил кроссовки, вдохновленные новым фильмом о Джеймсе Бонде (фото 2)
adidas представил кроссовки, вдохновленные новым фильмом о Джеймсе Бонде (фото 3)
adidas представил кроссовки, вдохновленные новым фильмом о Джеймсе Бонде (фото 4)
adidas представил кроссовки, вдохновленные новым фильмом о Джеймсе Бонде (фото 5)

Кроссовки 007 x adidas Ultraboost поступят в продажу в течение сентября. Можно ли их будет купить в России, пока не известно. В прокат «Не время умирать» выйдет 7 октября.

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