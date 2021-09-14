adidas представил кроссовки, вдохновленные новым фильмом о Джеймсе Бонде

adidas представил капсульную коллекцию кроссовок Ultraboost, источником вдохновения для которой послужил новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Об этом пишет Hypebeast.

Расцветки лимитированной капсулы отсылают к стилю самого секретного агента в исполнении Дэниела Крейга, а также к образу персонажа Рами Малека, Люцифера Сафина, и его фарфоровой маске, показанной в тизерах.

Кроссовки 007 x adidas Ultraboost поступят в продажу в течение сентября. Можно ли их будет купить в России, пока не известно. В прокат «Не время умирать» выйдет 7 октября.