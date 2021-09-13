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Dior выпустил капсулу для зимнего отдыха

Со свитерами, утепленными жилетами и шапками-ушанками

Текст: Buro247.kz

13.09.21, 16:33

Dior представил капсульную коллекцию, вдохновленную зимним отдыхом в горах. В нее вошли свитеры с высоким горлом, утепленные жилеты, анораки, лыжные костюмы, шапки-ушанки с помпонами, шарфы, рюкзаки и дутые ботинки на толстой подошве.  

Креативный директор Мария Грация Кьюри использовала в капсуле знаковый для французского дома узор Oblique, изображения пятиконечных звезд и леопардовый принт Mizza. В палитре — характерные для спортивной одежды белый, красный, синий цвета. 

Dior выпустил капсулу для зимнего отдыха (фото 1)
Dior выпустил капсулу для зимнего отдыха (фото 2)
Dior выпустил капсулу для зимнего отдыха (фото 3)
Dior выпустил капсулу для зимнего отдыха (фото 4)
Dior выпустил капсулу для зимнего отдыха (фото 5)
Dior выпустил капсулу для зимнего отдыха (фото 6)
Dior выпустил капсулу для зимнего отдыха (фото 7)

По информации Hypebae, в продажу коллекция DiorAlps поступит уже в ближайшие дни. Дом отметит ее запуск открытием поп-ап-пространства в Гонконге.

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