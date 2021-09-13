Dior выпустил капсулу для зимнего отдыха

Dior представил капсульную коллекцию, вдохновленную зимним отдыхом в горах. В нее вошли свитеры с высоким горлом, утепленные жилеты, анораки, лыжные костюмы, шапки-ушанки с помпонами, шарфы, рюкзаки и дутые ботинки на толстой подошве.

Креативный директор Мария Грация Кьюри использовала в капсуле знаковый для французского дома узор Oblique, изображения пятиконечных звезд и леопардовый принт Mizza. В палитре — характерные для спортивной одежды белый, красный, синий цвета.

По информации Hypebae, в продажу коллекция DiorAlps поступит уже в ближайшие дни. Дом отметит ее запуск открытием поп-ап-пространства в Гонконге.