Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red

Levi's представил новую рекламную кампанию премиальной линии Red, которая была перезапущена минувшей весной. В ней снялись участницы японской электропоп-группы Perfume — А-тян, Касиюка и Нотти. Они примерили рубашки, джинсы и тренчи из переработанного денима двух оттенков, насыщенного индиго и чуть более светлого синего.

Полностью кампания опубликована в инстаграм-аккаунте Levi's Japan.