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Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red

А-тян, Касиюка и Нотти позировали в рубашках, джинсах и тренчах из денима

Текст: Buro247.kz


Levi's представил новую рекламную кампанию премиальной линии Red, которая была перезапущена минувшей весной. В ней снялись участницы японской электропоп-группы Perfume — А-тян, Касиюка и Нотти. Они примерили рубашки, джинсы и тренчи из переработанного денима двух оттенков, насыщенного индиго и чуть более светлого синего.

Полностью кампания опубликована в инстаграм-аккаунте Levi's Japan.

Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red (фото 1)
Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red (фото 2)
Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red (фото 3)
Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red (фото 4)
Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red (фото 5)
Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red (фото 6)
Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red (фото 7)
Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red (фото 8)
Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red (фото 9)

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