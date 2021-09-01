Участницы японской группы Perfume снялись в кампании Levi's Red
А-тян, Касиюка и Нотти позировали в рубашках, джинсах и тренчах из денима
Levi's представил новую рекламную кампанию премиальной линии Red, которая была перезапущена минувшей весной. В ней снялись участницы японской электропоп-группы Perfume — А-тян, Касиюка и Нотти. Они примерили рубашки, джинсы и тренчи из переработанного денима двух оттенков, насыщенного индиго и чуть более светлого синего.
Полностью кампания опубликована в инстаграм-аккаунте Levi's Japan.
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