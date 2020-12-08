Запустилась онлайн-галерея художников из СНГ Tonka Gallery

В конце 2020 года в Париже запустилась международная онлайн-галерея Tonka Gallery, основанная журналистом Натальей Кудрявцевой и арт-менеджером Элизой Фьерро. Галерея планирует представлять молодых художников из стран СНГ.



Пока Tonka Gallery функционирует только в онлайн-формате, но в ближайшем будущем основатели планируют организовывать офлайн-мероприятия в Париже, чтобы дать возможность аудитории вживую познакомиться с произведениями искусства новой волны современных художников. Сейчас в Tonka Gallery представлено семь художников, среди которых Миша Никатин, правнучка Бориса Пастернака - Александра Пастернак, Антон Тотибадзе, Маша Янковская, Мария Егорова, Ксения Обуховская и художница Lentov, но в будущем список имен будет пополняться.

"В нашей галерее представлено 7 молодых, талантливых и уже зарекомендовавших себя художников из России. Все они очень разные, у каждого свои стиль, техника и идея. Вместе их связывают тонкое ощущение современного мира (что перекликается с названием галереи), огромный талант, любовь к жизни и красоте. Мы планируем приглашать новых художников из России и стран СНГ, но уже ближе к лету. Цены на работы вариативны: авторский тиражный принт с подписью может стоить от 150 евро, а стоимость крупных холстов может доходить до нескольких тысяч евро, все зависит от техники, размера работы и самого художника. Галерея базируется в Париже, но доставляет работы по всему миру. После Нового года мы планируем открывать нашу первую выставку", - рассказывает основательница Наталья Кудрявцева.