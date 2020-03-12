В Нью-Йорке проходит выставка центральноазиатских художниц

В Нью-Йорке открылась выстравка трех центральноазиатских художниц - Диляры Каиповой (Узбекистан), Сауле Дуйсенбиной (Казахстан) и Азизы Шаденовой (Кыргызстан, Узбекистан). "Новая мифология Центральной Азии" представляет взгляд художниц на три самых обсуждаемых социальных тренда - феминизм, урбанизм и экологию - через призму их культурной принадлежности. В своих работах они отдают дань традиционным орнаментам, древним текстильным традициям и глубокому влиянию русского авангарда ХХ-го века на регион Центральной Азии. Каждая из художниц представила свои знаковые работы. Для Диляры Каиповой - это традиционные узбекские чапаны с узорами, вдохновленными современной поп-культурой, для Дюсенбиной - принты и паттерны по мотивам современной казахстанской реальности, для Шаденовой - феминистские коллажи и картины.

Выставка проходит в Sapar Contemporary Gallery - совместному проекту кураторов Раушан Сапар и Нины Левент. Галерея работает с 2016 года в Нью-Йорке, и сегодня это единственная институция в Нью-Йорке, представляющая центральноазиатских художников. Помимо них, галерея также представляет художников из Индии, Великобритании, Азербайджана, Бразилии и других стран. Например, сейчас в их коллекции можно найти работы Фаига Ахмеда - бакинского художника, прославившегося сюрреалистичными работами, сделанными из ковров.

Выставка "Новая мифология Центральной Азии" будет проходить до 24 марта по адресу 9 N Moore Street, 1st Floor, Нью-Йорк.