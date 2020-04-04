Вышел первый выпуск подкаста о современной культуре Алматы \"Зеленый базар\"

В период карантина организаторы ARTBAT Fest решили запустить подкаст, посвященный современной городской культуре. В "Зеленом базаре" будут подниматься темы креативной экономики, искусства, музыки, кино, архитектуры, моды и других аспектов культуры. Ведущими подкаста стали журналист Мади Мамбетов и куратор Оля Веселова. Поддержало проект Управление культуры Алматы.

Первый выпуск "Зеленого базара" решили посвятить пандемии и тому, что нас ждет после нее. Что будет, когда кризис закончится? Ведь это тот момент, которого мы ждем с большими надеждами и большими опасениями. Что нас ждет после? Как изменится наша жизнь? Изменится ли? Что будет с культурными индустриями, которые и так вечно находятся на грани выживания? Первыми героями стали писатель-фантаст Дмитрий Шишкин, журналист Катя Милославская и стратегический дизайнер Анита Акишева, которые поделились своим видением пост-пандемического будущего.

Подкаст будет выходить еженедельно. Посмотреть его можно на канале.