В Esentai Gallery пройдёт коллективная выставка \"Восемь с половиной\"

К Международному женскому дню Esentai Gallery представила выставку "Восемь с половиной". Её цель – объединить разных художниц Казахстана, каждая из которых работает в различных техниках: живопись, графика, фото- и видео-арт, скульптура, инсталляция. Всего будет выставлено более 30 работ от двенадцати художниц: Аурелии Акмуллаевой, Бахыт Бубикановой, Мунисы Гулиевой, Александры Калачевой, Асель Кенжетаевой, Екатерины Никоноровой, Мольдир Сагындыковой, Толкын Сакбаевой, Зитты Султанбаевой, Дарии Темирхан, Гании Чагатаевой и Шекер Шакир.

По словам куратора, работы покажут роль женщины в различных общественных процессах. Также художницы рассмотрят нынешние отношения традиций и современности через художественный диалог. Одной из главных задач выставки также стала популяризация малоизвестных имен и работ молодых художниц.

Открытие состоится 7 марта в 16:00, на втором этаже Esentai Mall, вход свободный. Выставка продлится ровно месяц и закроется 7 апреля.