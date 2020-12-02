В Aspan Gallery открылась выставка центральноазиатских авторов о роли художника

Со 2 декабря 2020 года начинает работу новая коллективная выставка Aspan Gallery, сосредоточенная на работах центральноазиатских современных авторов. Выставка "Корабль плывет" - переосмысление роли художника в обществе. Чего ждет общество от художников – активизма или чистого искусства? Зачем, в целом, нужно современное искусство? Экспозиция исследует разные точки зрения на эту тему, вовлекая как известных художников старшего поколения, так и тех, кто творит сейчас.

На выставке будут представлены несколько оригинальных объектов из проекта «Шкура художника» Рустама Хальфина, работы основоположников современного искусства в Центральной Азии Сергея Маслова и Молдакула Нарымбетова, работы Георгия Трякина-Бухарова, два проекта Елены и Виктора Воробьевых и видео-проект о значимости художников в социуме от участников арт-группы «Бронепоезд» Александра Угая и Романа Маскалева. Название экспозиции вдохновлено видео-проектом кыргызстанского художника и архитектора Улана Джапарова "La nave va", который также представлен в рамках выставки.

Экспозиция "Корабль плывет" нацелена не на формулировку исчерпывающего ответа на поставленные вопросы, а лишь на его поиск. Художник примеряет на себя множество ролей, которые меняются с ходом времени. Неизменным остается только одно – желание творить.

В день открытия проводятся две экскурсии по выставке (в 15:00 и 19:30), а 5 декабря в 15:00 пройдет панельная дискуссия о роли художника. Вход свободный, так же, как и посещение всех мероприятий (по обязательной предварительной записи по телефону). Выставка проходит по адресу проспект Аль-Фараби, 140а в зале EXPO комплекса Villa Boutiques & Restaurants и продлится до 17 января 2021 года.

Часы работы галереи:

Вторник - суббота: 11:00-19:00

Воскресенье: 12:00-18:00