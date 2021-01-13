Совсем скоро в Esentai Gallery пройдет групповая выставка современного искусства из цикла "Искусство диалога". Первая экспозиция – "Ванные истории". Со своими экспериментальными работами, выполненными в разных техниках и стилях (графика, живопись на ткани, вышивка, видео-арт и рисунок), в ней примут участие три художницы: Аружан Жумабек (Алматы), Kokonja (Астана) и Катя Кан (Лондон).

Ванная символизирует собой карантин 2020 года. Она представлена неким интимным пространством, где люди вольны свободно выражать свои мысли. Художницы выстраивают диалог посредством своих работ, созданных в период изоляции. Они делятся воспоминаниями о детстве, страхами, иллюзиями молодого поколения и осмыслением закономерностей периода "жизненных перемен".

Выставка будет проходить с 16 января по 26 февраля 2021 года. Вход – бесплатный, для записи – обращаться по телефону +77001201220.