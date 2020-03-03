В Алматы пройдет выставка STEPPE WOMEN

STEPPE WOMEN – это выставка, посвященная истории казахстанских женщин и их вкладу в развитие общества. Выставка будет проходить с 5 по 19 марта в Esentai Mall, она включает в себя таймлайн значимых событий в истории, связанных с именами женщин, Аллею славы и сессию лекций. В Аллее славы будут представлены 80 выдающихся женщин Казахстана, внесших свой вклад в науку, спорт, искусство, образование и политику. В их числе – первая профессиональная художница Айша Галимбаева, женщина-профессор Софья Баймаканова, постоянный представитель Казахстана при ООН Акмарал Арыстанбекова, экс-министр финансов Наталья Коржова, адвокат Айман Умарова, журналистка Гульнар Бажкенова, актриса Самал Еслямова и диджей Nazira.

А в день открытия, 5 марта, с 16:00 по 20:00 будут проведены экспертные выступления и панельные дискуссии по следующим направлениям: бизнес, спорт, tech и мода. Участники дискуссии обсудят роль и значимость женщин в каждой из этих индустрий, а также другие весомые вопросы.