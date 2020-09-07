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В Алматы начался показ иммерсивного спектакля \"Утопия\"

Новости | Культура

В Алматы начался показ иммерсивного спектакля "Утопия"

Текст: Buro247.kz


В карантинный период пострадавших было много, но очевидно, что самые большие потери понес культурный сектор – кино в кинотеатрах, спектакли в театрах, концерты, фестивали и выставки мы, вероятно, увидим ещё нескоро. Ведь для таких мероприятий скопления людей жизненно важны, именно они обеспечивают необходимый уровень погружения и дополнительный опыт. Но с послаблениями культурная жизнь начинает понемногу оттаивать. Так, в Алматы прошла премьера иммерсивного перформанса "Утопия", созданного художниками Дарьей Спиваковой и Тимуром Актаевым. Представление будет идти весь сентябрь. 

"Утопия" – это спектакль, рассчитанный на одного человека, без актеров, идущий в пространстве старого дома. "Иммерсивный" – значит, "создающий эффект полного погружения". Фактически зритель становится одновременно и участником, и частью происходящего. В этом случае перформанс не подразумевает присутствия других людей – таким образом человек становится главным объектом. 

Перформанс сайт-специфичен, он был создан специально для здания на территории креативного пространства "Дом36", расположенного на месте бывшего физкультурного комплекса 1950 года постройки. Многие вещи найдены художниками в этом же доме, и вещи стали частью спектакля. Предметы, старые безымянные записки, мох, деревья и даже пустота – в спектакле многие вещи обретают новую жизнь. 

"Наш перформанс – наследник техник медитации и созерцания, в нем нет ролей и драмы, повествование идет нелинейно, образы случайны и удивительны. Вы сможете погрузиться во всевозможные и невозможные миры, в миры прорастания-увядания человека и природы друг в друга", – рассказывают художники. 

Спектакль будет идти весь сентябрь, билеты можно приобрести на Ticketon.kz

В Алматы начался показ иммерсивного спектакля "Утопия" (фото 1)
В Алматы начался показ иммерсивного спектакля "Утопия" (фото 2)
В Алматы начался показ иммерсивного спектакля "Утопия" (фото 3)
В Алматы начался показ иммерсивного спектакля "Утопия" (фото 4)
В Алматы начался показ иммерсивного спектакля "Утопия" (фото 5)
В Алматы начался показ иммерсивного спектакля "Утопия" (фото 6)
В Алматы начался показ иммерсивного спектакля "Утопия" (фото 7)
В Алматы начался показ иммерсивного спектакля "Утопия" (фото 8)

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