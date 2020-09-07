В карантинный период пострадавших было много, но очевидно, что самые большие потери понес культурный сектор – кино в кинотеатрах, спектакли в театрах, концерты, фестивали и выставки мы, вероятно, увидим ещё нескоро. Ведь для таких мероприятий скопления людей жизненно важны, именно они обеспечивают необходимый уровень погружения и дополнительный опыт. Но с послаблениями культурная жизнь начинает понемногу оттаивать. Так, в Алматы прошла премьера иммерсивного перформанса "Утопия", созданного художниками Дарьей Спиваковой и Тимуром Актаевым. Представление будет идти весь сентябрь.

"Утопия" – это спектакль, рассчитанный на одного человека, без актеров, идущий в пространстве старого дома. "Иммерсивный" – значит, "создающий эффект полного погружения". Фактически зритель становится одновременно и участником, и частью происходящего. В этом случае перформанс не подразумевает присутствия других людей – таким образом человек становится главным объектом.

Перформанс сайт-специфичен, он был создан специально для здания на территории креативного пространства "Дом36", расположенного на месте бывшего физкультурного комплекса 1950 года постройки. Многие вещи найдены художниками в этом же доме, и вещи стали частью спектакля. Предметы, старые безымянные записки, мох, деревья и даже пустота – в спектакле многие вещи обретают новую жизнь.

"Наш перформанс – наследник техник медитации и созерцания, в нем нет ролей и драмы, повествование идет нелинейно, образы случайны и удивительны. Вы сможете погрузиться во всевозможные и невозможные миры, в миры прорастания-увядания человека и природы друг в друга", – рассказывают художники.

Спектакль будет идти весь сентябрь, билеты можно приобрести на Ticketon.kz