Трейлер фильма “Три”: история каннибала Николая Джумагалиева

Новый казахстанский фильм “Три” режиссера Руслана Пака расскажет историю Николая Джумагалиева – каннибала и серийного убийцы, признанного невменяемым. Официальное количество жертв Николая – 10 женщин. Родился Николай в поселке Узынагаш, в Алматинской области. В период с 1979 по 1980 годы был осужден за убийство семи человек, после чего его отправили на принудительное лечение. В преддверие релиза, мы поговорили с Русланом о его новом фильме.

“В детстве я уже был напуган историями о маньяке (тогда не говорили "людоед") Джумагалиеве. И вот совсем недавно мне посчастливилось познакомиться с генералом Симачевым, который возглавлял операцию по поимке каннибала. От Симачева я узнал много деталей, и не смог остаться равнодушным и приступил к проекту. Так что смело могу заявить – наш фильм действительно основан на реальных событиях того времени. Более того, у нас были консультанты, бывшие сотрудники, участвовавшие в расследовании по этому резонансному делу. А это делает картину ещё более правдоподобной. Мне предлагали встретиться с Джумагалиевым, но я отказался. Во-первых, в нашем фильме людоед – не главный герой. Протагонист – молодой парень, который только начал карьеру сыщика. И все события я старался показать именно через призму взгляда обычного человека, а не маньяка с психологическими отклонениями. Пытаться понять или, более того, показывать на экране анализ философии маньяка я не хотел. Поэтому встреча с Джумагалиевым мне показалась бессмысленной. Тем более, наш антагонист – молод, силен и опасен (чего нельзя сказать о нынешнем Николае). Сам фильм я бы отнес к жанру "драматический триллер", в центре которого прежде всего люди, такие же, как и мы с вами. Как говорил Андрей Арсеньевич Тарковский: “Если кино не про человека, то зачем оно?”. События фильма будут разворачиваться в 1979 году, в преддверие Олимпиады в СССР. В этот период Джумагалиев заявил о себе . Сейчас мы закончили работу над пост-продакшеном, и дистрибьютеры активно подают заявки на международные фестивали. К сожалению, многие фестивали в этом году так и не открылись, остальные работают в режиме онлайн. Неоднозначная ситуация, не знаем, куда именно попадет картина. Но в Казахстане для меня принципиален прокат на большом экране. Надеемся, он будет в этом году, но сейчас трудно загадывать”.