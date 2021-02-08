The Ritz-Carlton, Astana предлагает провести идеальный День святого Валентина в отеле по специально разработанным предложениям.

Первая программа "Великолепие любви" создана в партнерстве с Astana Opera. День начнется с заезда в представительский люкс, украшенный лепестками роз. В подарок – охлажденное игристое вино и шоколад. В пакет входят два билета в Astana Opera на балет "Жизель" Адольфа Адана, до спектакля для пары проведут экскурсию по театру. Заботу по поводу всех передвижений по городу команда отеля берет на себя. Утром в ресторане Mökki накроют роскошный завтрак.

Предложение "Во имя любви" – вечер в ресторане Mökki 14 февраля, где гостей ждет ужин из пяти блюд. Для начала – устрицы, в качестве стартера – лосось с муссом из рикотты, домашние равиоли в форме сердца – на первый курс, на второй – палтус на пару с соусом нерана и цукини, а на третий – медальоны из говядины с фуа-гра, суфле из шпината под пеной из пармезана. На десерт подадут "облако Купидона" с желе из шампанского с ягодами.

Также провести День всех влюбленных можно за традиционной чайной церемонией Afternoon Tea, проходящей в лобби-баре Өzen.

Если вам не нужен повод, чтобы насладиться романтической атмосферой, можете в любое время воспользоваться предложением на проживание "Романтика" (бронировать за два дня до заезда). В пакет входят: проживание в роскошном номере, бутылка игристого, коробка пралине и завтрак в ресторане Mökki.