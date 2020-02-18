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Цюрихский университет искусств запустил программу для казахстанских художников

Новости | Культура

Цюрихский университет искусств запустил программу для казахстанских художников

Программа предполагает коллаборацию и совместный проект

Текст: Buro247.kz


В 2017 году Цюрихский университет искусств и "Евразийский культурный альянс" запустили совместную программу QWAS. За время коллаборации были реализованы две программы обмена опытом для студентов, а также несколько онлайн-программ. В 2017 году на ARTBAT Fest была представлена совместная работа художников из Швейцарии и Казахстана – вместе они совершили путешествие на поезде из Цюриха в Алматы, превратив это путешествие в художественное исследование.

Сегодня сотрудничество продолжается, и вместе они запустили новый проект. QWAS предлагает художникам из Казахстана поучаствовать в онлайн-семинаре по работе с форматом аудио. По итогам семинара каждый из участников должен создать аудиофайл в разных формах, например в виде подкаста, трека или рассказа, в итоге все файлы будут сформированы в единый микстейп. Каждая созданная работа должна отражать опыт и идеи художника по теме идентичности.

Цюрихский университет искусств запустил программу для казахстанских художников (фото 1)

Семинар будет состоять из шести сессий, каждую из которых будет вести цюрихский художник, музыкант или куратор. Чтобы участвовать в программе, необходимо отправить мотивационное письмо на почту  apply@qwas.ch, а также выслать своё портфолио. Заявки принимаются до 29 февраля. Узнать подробности можно на сайте.

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