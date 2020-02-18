Цюрихский университет искусств запустил программу для казахстанских художников

В 2017 году Цюрихский университет искусств и "Евразийский культурный альянс" запустили совместную программу QWAS. За время коллаборации были реализованы две программы обмена опытом для студентов, а также несколько онлайн-программ. В 2017 году на ARTBAT Fest была представлена совместная работа художников из Швейцарии и Казахстана – вместе они совершили путешествие на поезде из Цюриха в Алматы, превратив это путешествие в художественное исследование.

Сегодня сотрудничество продолжается, и вместе они запустили новый проект. QWAS предлагает художникам из Казахстана поучаствовать в онлайн-семинаре по работе с форматом аудио. По итогам семинара каждый из участников должен создать аудиофайл в разных формах, например в виде подкаста, трека или рассказа, в итоге все файлы будут сформированы в единый микстейп. Каждая созданная работа должна отражать опыт и идеи художника по теме идентичности.

Семинар будет состоять из шести сессий, каждую из которых будет вести цюрихский художник, музыкант или куратор. Чтобы участвовать в программе, необходимо отправить мотивационное письмо на почту apply@qwas.ch, а также выслать своё портфолио. Заявки принимаются до 29 февраля. Узнать подробности можно на сайте.