“Целинный” выпускает книгу “Деколониальность бытия, знания и ощущения” Мадины Тлостановой

Центр современной культуры “Целинный” запускает издательскую программу, деятельность которой направлена на исследовательские проекты, посвященные изучению процессов в социальных и гуманитарных сферах. Первый релиз – книга/сборник статей “Деколониальность бытия, знания и ощущения”. Ее автор – Мадина Тлостанова, деколониальный писатель и исследователь, доктор филологических наук, профессор постколониального феминизма Отделения тематических исследований Линчёпингского Университета, Швеция.

“Мне показалось важным остановиться на вопросах, связанных с экзистенциальной ситуацией, с тем, как человек ощущает себя в мире, как он его осмысляет, как работает познание мира, каким он его видит. В книге идет речь и об эпистемологии, и о том, как мы обрабатываем и интерпретируем информацию при помощи органов чувств, сознания и представлений, вложенных в нас через образование, прежде всего эстетически. Внушительная часть глав или статей посвящена эстетическим вопросам, проблемам деколониального эстезиса в соотношении с искусством, например, постсоветского периода. Некоторые размышления на эту тему связаны с творчеством отдельных художников”, – говорит Мадина.

Приобрести книгу можно по ссылке здесь.