Студия Ghibli опубликовала бесплатные обои для видеочатов

Недавно студия опубликовала документальный фильм "Десять лет с Хаяо Миядзаки", посвящённый творческой деятельности знаменитого режиссёра-аниматора. А 13 апреля в открытом доступе был выставлены восемь красочных обоев со сценами из "Принцесса Мононоке", "Ходячий замок", "Рыбка Поньо на утёсе", "Унесенные призраками", "Небесный замок Лапута" и "Навсикая из долины ветров". Их можно использовать в качестве фона во время видеоконференций, обоев на смартфонах и компьютерах. В скором времени студия Ghibli обещает опубликовать и другие. Студия также отметила, что использование обоев в коммерческих целях запрещено.

Скачать их можно с официального веб-сайта студии Ghibli.