Работы художника Адиля Аубекерова будут выставлены в Foundry Downtown Dubai

17 марта в гибридном прогрессивном арт-пространстве Foundry, в городе Дубай начнется выставка "Между Прошлым и Будущим". Её автор – Адиль Аубекеров, который работал с Lamborghini Moscow и United Colors of Benetton. Вдохновение для новых работ Адиль искал в визуальной культуре казахских кочевников, биологии и анимализме. Петроглифы эпохи палеолита, "зверинец" скифского золота, изображения животных, населяющих Казахстан – основа его экспозиции. Выставка – своеобразное путешествие во времени, стороннее наблюдение за рождением стран и культур, сменой цивилизаций.

"Я считаю, что линия — основа всего, что нас окружает. Мне очень нравится за этим наблюдать. Я хочу исследовать это, экспериментировать с этим. В своих абстрактных работах я люблю рассказывать истории через открытое движение, не ограничивая себя. Я – сторонник выражения своих чувств, а не демонстрации их каким-либо заранее продуманным образом", – говорит Адиль.

Выставка доступна ежедневно: с 17 марта по 17 апреля 2021 года, с 10:00 до 22:00.