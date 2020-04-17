С началом карантина появились десятки и сотни предложений от ведущих музеев мира – онлайн-экскурсии, аудиогиды, специальный курсы и туры. Но стоит признать, что для классической институции, которой является музей, такие варианты не могут быть полноценной альтернативой. С другой стороны, диджитал уже многие годы дает множество разнообразных инструментов современным художникам, которые большую часть своих работ создают именно в интернете.

Так особенно актуальной становится выставка казахстанских-художников Cybernomadism, организованная International Art Development Association. Эта выставка представлена в виде капсулы времени в цифровом пространстве. По замыслу куратора (им выступил Анвар Мусрепов), художники отправляют это послание в будущее из настоящего, находясь на карантине, гадая, каким будет мир после COVID-19.

Американский критик Марк Дери, автор термина "афрофутуризм“, в своей статье ‘Black to the Future’ указал, что большая часть научной фантастики XX века была написана американскими или европейскими писателями. Это значит, что проекция будущего исключает представителей любых других неевропейских культур.

Центральная тема этой цифровой капсулы – будущее с точки зрения художников, работающих в контексте Центральной Азии и прилегающих регионов. Их дискурс будущего больше ассоциируется с разочарованием в утопических обещаниях советской пропаганды. Однако виртуальное пространство дает нам ещё один шанс заново изобрести множество идеальных миров и тем самым реанимировать утопические нарративы.

Всего на выставке представлены работы семи художников – Кати Кан, Назиры Карими, Асхата Ахмедьярова, Икуру Куваджимы, арт-коллектива Krelex Zentr в составе Руфии Дженрбековой и Марии Вильковской, а также работы Сергея Маслова из архива сайта Astral Nomads. Среди работ Маслова – знаменитая юрта, отправляющаяся в космос, о которой мы писали здесь.

Посмотреть выставку целиком можно на странице проекта.