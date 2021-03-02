Музей искусств им. Кастеева совместно с сетью ресторанов Del Papa запустили проект \"Искусство. Есть\"

26 февраля в конференц-зале Государственного Музея Искусств РК им. А. Кастеева состоялась презентация социального проекта, направленного на популяризацию искусства “Искусство. Есть”, проводимого совместно с сетью ресторанов Del Papa.

Цель проекта - с помощью виртуальной реальности приобщить жителей к творческому наследию казахстанских художников. Технологии сделали искусство доступнее: благодаря проекту “Искусство. Есть” каждый сможет увидеть шедевры коллекции ГМИ РК, даже находясь за тысячи километров от музея. Для ресторанов Del Papa это не первая инициатива подобного рода - ранее сеть продвигала социальные проекты, посвященные экологии и поддержке женщин. С помощью приложения Focus On, разработанного компанией Hive Studio of Innovations, клиенты сети Del Papa в Алматы, Нур-Султане и Талдыкоргане имеют возможность ознакомиться с работами Салихитдина Айтбаева, Евгения Сидоркина, Айши Галимбаевой, Сергея Калмыкова. Наведя камеру приложения на специальные маркеры, гости могут увидеть картины в своих телефонах. Для тех, кто привык заказывать блюда на доставку, рестораны Del Papa подготовили специальные открытки с изображениями картин и подробной информацией. Работы будут сменяться каждые 10-14 дней - можно собрать свою мини-галерею. Кроме этого в рамках проекта будет представлена лимитированная серия футболок и сумок с произведениями Евгения Сидоркина. Приобрести коллекцию можно будет в музее искусств им. А. Кастеева, в приложениях и во всех локациях сети Del Papa.