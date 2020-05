Крупнейшие кинофестивали покажут свои фильмы на YouTube

Кинофестивали всего мира, включая Каннский, Венецианский, Сандэнс, Лондонский кинофестиваль BFI, Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) и другие, объединяются в рамках инициативы We Are One: A Global Film Festival. Об этом объявила в понедельник компания Tribeca Enterprises (организаторы Tribeca Film Festival).

Фестиваль продлится 10 дней и пройдёт в онлайн-формате на YouTube. Показы пройдут на бесплатной основе, однако желающие смогут сделать пожертвования, которые поступят в фонд ВОЗ и будут направлены на борьбу с COVID-19.

«Мы едины: глобальный кинофестиваль объединяет кураторов, художников и рассказчиков, чтобы развлекать и помогать зрителям во всем мире», - заявила Джейн Розенталь, исполнительный директор Tribeca Enterprises. «Работая с нашими партнерами по фестивалю и YouTube, мы надеемся, что каждый получит представление о том, что делает фестивали уникальными, и оценит силу и искусство кино».

Подробное расписание и список картин будут объявлены позже. Кинофестиваль пройдёт с 29 мая по 7 июня. И будет доступен по ссылке.