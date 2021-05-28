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Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler

Новости | Культура

Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler

Текст: Buro247.kz


Red Bull славятся необычными мероприятиями. На этот раз все было посвящено холодильникам. Red Bull Curates: Canvas Cooler – это креативный проект, где холодильник становиться холстом. Его придумали в 2008 году. В Казахстане он проходит впервые в 2014 году. На этот раз было приглашено десять казахстанских художников. Их задача: за сутки превратить предмет быта, в предмет искусства. Все проходило в пространстве “Dom 36”.

Художники: Мими Ильницкая, Мурат Дильманов, Борис Климов, Сева Демидов, Andrew (студия Repas), Станислав Липский, Ксения Внуковская, Дима Shady и Дарья Лазарчук.

Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 1)
Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 2)
Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 3)
Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 4)
Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 5)
Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 6)
Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 7)
Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 8)
Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 9)
Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 10)
Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 11)
Холодильники стали искусством в рамках Red Bull Curates: Canvas Cooler (фото 12)

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