Red Bull славятся необычными мероприятиями. На этот раз все было посвящено холодильникам. Red Bull Curates: Canvas Cooler – это креативный проект, где холодильник становиться холстом. Его придумали в 2008 году. В Казахстане он проходит впервые в 2014 году. На этот раз было приглашено десять казахстанских художников. Их задача: за сутки превратить предмет быта, в предмет искусства. Все проходило в пространстве “Dom 36”.

Художники: Мими Ильницкая, Мурат Дильманов, Борис Климов, Сева Демидов, Andrew (студия Repas), Станислав Липский, Ксения Внуковская, Дима Shady и Дарья Лазарчук.