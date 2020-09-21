Казахстанский фильм “Три” попал в программу Пусанского кинофестиваля

Несмотря на пандемию, мир кино постепенно поднимается на ноги. В Пусане с 21 по 30 октября пройдет 25-й международный кинофестиваль. На днях стали известны списки и шорт-листы программы. Наше внимание привлекла программа “Новые течения”. Специальная судейская комиссия отбирает работы молодых азиатских режиссеров. В этом году будет показано десять работ с самых разных уголков Азии (Япония, Непал, Мьянма, Китай и т.д.). Также в список попала картина казахстанского Руслана Пака “Три” про каннибала Николая Джумагалиева. Сюжет основан на реальном деле – Николая осудили за убийство семи человек, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.