\"Как меня звали\" – первая персональная выставка Саодат Исмаиловой

20 февраля в Aspan Gallery пройдет первая (на территории Казахстана) персональная выставка художницы из Узбекистана Саодат Исмаиловой. Выставка делится на две части: основная экспозиция - в пространстве Aspan Gallery и отдельная инсталляция - в "ДОМе на Барибаева".

Саодат Исмаилова – кинорежиссер и художница родом из Ташкента. В своих работах она исследует образ женщин современной Центральной Азии, анализируя их судьбы и рефлексируя о связанной с ними системе мифов и ритуалов. Центральным смыслообразующим элементом выставки "Как меня звали?" станет видео "Зухра" – первая видеоинсталляция в практике художницы, которая была показана в павильоне Центральной Азии на Венецианской биеннале в 2013 году. Статичное получасовое видео "Зухра" построено на устном повествовании молодой женщины, которая прошла ритуал чилла (40 дней молчания). В видео автор вспоминает историю прошлого века Узбекистана – размежевание Туркестана и говорит о том, как это повлияло на жизни людей.

Свое название выставка берет из инсталляции художницы, состоящей из конского хвоста и неоновой надписи арабской вязью на староузбекском: "Как меня звали?". Эта работа, как и вся выставка, – обращение художницы к себе и другим женщинам Центральной Азии, пережившим политические и идеологические изменения последнего столетия.

Выставка пройдет по адресу: проспект Аль-Фараби, 140а в зале EXPO комплекса Villa Boutiques & Restaurants. Продлится до 17 апреля 2021 года.