Персональная выставка “Ғажап дүние” стала для Асель Нусипкожановой своего рода автобиографией. Ее живопись и графика демонстрирует образы женщин в жизни художницы, также считывается и особое восприятие города Алматы. Неудивительно, ведь Асель вдохновлялась алматинской советской архитектурой и рельефными орнаментами. Помимо этого, важным источником вдохновения стала сфера моды. Художница взяла многое из опыта работы с текстилем и кройкой.

“Я наношу свои мысли на холст, как на ткань, тем самым воспринимая это как некий путь между текстильным дизайном и изобразительным искусством”, – говорит Асель. Свои работы Асель создала в период с 2019 по 2021 год.

Выставка пройдет с 20 августа по 20 сентября, в Villa Boutiques & Restaurants (Аль-Фараби 140А). Кураторами выступили Аида Адильбек и Юлия Хан. Также внутри экспозиции будет располагаться pop-up store с продукцией коллаборативного бюро предметного дизайна Dunie design.