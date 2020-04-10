Apple Music запустили фонд в поддержку инди-лейблов

Apple Music выделили 50 миллионов долларов независимым звукозаписывающим компаниям. Сумма направлена в фонд авансовых отчислений, созданный для укрепления музыкального бизнеса. Претендовать на выплаты могут независимые лейблы, напрямую работающие с Apple Music и имеющие квартальный доход не менее 10 000 долларов.

"Это трудные времена для музыкальной индустрии во всем мире, - сообщается в официальном заявлении сервиса. - Наличие средств к существованию находится под угрозой, поскольку многие источники дохода исчезают в одночасье. У Apple глубокая многолетняя история с музыкой, и мы гордимся тесным партнерством с лучшими лейблами и артистами в мире. Мы хотим помочь".

Напомним, что множество концертных туров и такие крупные музыкальные фестивали, как Coachella и South by Southwest, были отложены или отменены. Большая часть музыкантов полагается на живые выступления, гастролируя по странам, но в условиях пандемии выступления оказались под запретом. Пострадали как сами музыканты, так и работники концертных залов, тур-менеджеры и, в целом, вся музыкальная сфера.

Apple - не единственная компания, поддержавшая музыкальную отрасль. Академия звукозаписи США ранее выделила 2 миллиона долларов при помощи некоммерческой организации MusiCares. Несколько миллионов долларов также поступили в организацию от крупных компаний. В их число вошли Spotify, StubHub, Universal Music Group и Warner Music Group.