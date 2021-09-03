Дрейк выпустил альбом «Certified Lover Boy»

Дрейк наконец-то представил свой шестой студийный альбом «Certified Lover Boy». В него вошли как сольные треки канадского рэпера, так и записанные им совместно с Young Thug, Lil Baby, 21 Savage, Джей-Зи, Трэвисом Скоттом, Future и Kid Cudi.

Над обложкой релиза с двенадцатью эмодзи в виде беременных женщин поработал известный британский художник Дэмиен Херст (и она уже успела превратиться в мем). Послушать «Certified Lover Boy» можно в Spotify, Apple Music и «Яндекс.Музыке».

Накануне выхода «Certified Lover Boy» билборды с его рекламой появились в нескольких городах США, в том числе в Чикаго, Нью-Йорке, Атланте и Мемфисе.