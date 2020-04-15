Chanel, Rolex, Patek Philippe и Chopard покидают Baselworld

Baselworld всегда собирал под одной крышей крупнейшие мировые часовые и ювелирные бренды. Выставка была альтернативой SIHH, но, судя по всему, нас ожидает изменение статус-кво. На днях Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и Tudor заявили, что уходят с Baselworld. Вместе они создадут новую отраслевую выставку в Женеве совместно с FHH (фонд высокого часового искусства). Новое шоу будет проводиться одновременно с Watches & Wonders. Своей целью организаторы ставят создание лучшей профессиональной площадки для брендов-партнеров, а также развитие и продвижение часовых инноваций и экспертизы. Другие бренды также могут быть добавлены в будущем.

Ориентировочная дата и место проведения выставки – апрель 2021 года в крупнейшем выставочном центре Женевы Palexpo.