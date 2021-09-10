Dior открыл спа-салон в Париже

Dior открыл собственный спа-салон в парижском отеле Cheval Blanc. Над его интерьером работал известный архитектор Питер Марино. Он вдохновился жизнью Кристиана Диора и попытался воссоздать культовую атмосферу квартир во французской столице.

Разнообразные косметические процедуры проходят в люксах с уникальным оформлением и названиями, отсылающими к истории Dior. Например, можно выбрать номер Granville, а можно — New Look.

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