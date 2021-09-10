Dior открыл спа-салон в Париже
С интерьером от Питера Марино и тематическими люксами для процедур
10.09.21, 20:51
Dior открыл собственный спа-салон в парижском отеле Cheval Blanc. Над его интерьером работал известный архитектор Питер Марино. Он вдохновился жизнью Кристиана Диора и попытался воссоздать культовую атмосферу квартир во французской столице.
Разнообразные косметические процедуры проходят в люксах с уникальным оформлением и названиями, отсылающими к истории Dior. Например, можно выбрать номер Granville, а можно — New Look.
Узнать больше о Dior Spa Cheval Blanc можно здесь.