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Новости | Красота

Dior открыл спа-салон в Париже

С интерьером от Питера Марино и тематическими люксами для процедур

Текст: Buro247.kz

10.09.21, 20:51

Dior открыл собственный спа-салон в парижском отеле Cheval Blanc. Над его интерьером работал известный архитектор Питер Марино. Он вдохновился жизнью Кристиана Диора и попытался воссоздать культовую атмосферу квартир во французской столице. 

Разнообразные косметические процедуры проходят в люксах с уникальным оформлением и названиями, отсылающими к истории Dior. Например, можно выбрать номер Granville, а можно — New Look. 

Узнать больше о Dior Spa Cheval Blanc можно здесь

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