Коктейль Мирославы Дума и Стеллы Маккартни по случаю запуска Fashion Tech Lab

2 октября в Париже прошел запуск Fashion Tech Lab, нового проекта Мирославы Дума. Фонд Fashion Tech Lab инвестирует в наиболее прогрессивные стартапы модной индустрии: изобретение новых технологичных материалов, экологичное производство, сокращение потребления энергии, уменьшение отходов. Новый проект – это гибрид венчурного фонда, акселератора и экспериментальной лаборатории.

Специально к запуску была организована выставка, на которой представили семь революционных технологий. Многие из них впоследствии будут использоваться в сферах производства материалов, добычи камней или переработки тканей. Некоторые из них уже получили инвестиции от фонда, это были компании Diamond Foundry и Orange Fiber. Diamond Foundry занимаются выращиванием бриллиантов в лабораторных условиях, а Orange Fiber – изготовлением новых материалов из отходов.

В консультационный совет Fashion Tech Lab вошли дизайнер Диана фон Фюрстенберг, бывший инвестор Net-a-Porter Кармен Баскет, основатель проекта Eco-Age Ливия Ферт, дизайнер Стелла Маккартни и ювелир Дельфина Делеттре-Фенди. Коктейль, организованный Стеллой Маккартни и Мирославой Дума по случаю запуска проекта, прошел в Лаборатории искусства и культуры Google.

Вечер посетили Мария Грация Кьюри, Альбер Эльбаз, Дельфин Арно, Сальма Хайек, Франсуа Анри-Пино и другие.