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Общество / Светская жизнь

Коктейль Мирославы Дума и Стеллы Маккартни по случаю запуска Fashion Tech Lab

Соединение моды и высоких технологий

Мирослава Дума, Хайдер Акерманн, Стелла Маккартни
Аризона Мьюз
Альбез Эльбаз, Мирослава Дума, Мария Грация Кьюри
Франсуа-Анри Пино, Мирослава Дума, Себастьян Мисофф
Ливия Ферт, Диана фон Фюрстенберг, Стелла Маккартни
Дельфина Делеттре Фенди
Наталья Водянов, Себастьян Мисофф, Мирослава Дума, Антуан Арно
Диана фон Фюрстенберг, Мирослава Дума, Карла Соццани, Аззедин Алайя и Сальма Хайек
Диего Делла Валле
Мирослава Дума, Демна Гвасалия
Дельфин Арно
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Мирослава Дума, Хайдер Акерманн, Стелла Маккартни
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Аризона Мьюз
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  • 23
Альбез Эльбаз, Мирослава Дума, Мария Грация Кьюри
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  • 23
Франсуа-Анри Пино, Мирослава Дума, Себастьян Мисофф
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Ливия Ферт, Диана фон Фюрстенберг, Стелла Маккартни
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Дельфина Делеттре Фенди
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  • 23
Наталья Водянов, Себастьян Мисофф, Мирослава Дума, Антуан Арно
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Диана фон Фюрстенберг, Мирослава Дума, Карла Соццани, Аззедин Алайя и Сальма Хайек
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Диего Делла Валле
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Мирослава Дума, Демна Гвасалия
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Дельфин Арно
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2 октября в Париже прошел запуск Fashion Tech Lab, нового проекта Мирославы Дума. Фонд Fashion Tech Lab инвестирует в наиболее прогрессивные стартапы модной индустрии: изобретение новых технологичных материалов, экологичное производство, сокращение потребления энергии, уменьшение отходов. Новый проект – это гибрид венчурного фонда, акселератора и экспериментальной лаборатории. 

Специально к запуску была организована выставка, на которой представили семь революционных технологий. Многие из них впоследствии будут использоваться в сферах производства материалов, добычи камней или переработки тканей. Некоторые из них уже получили инвестиции от фонда, это были компании Diamond Foundry и Orange Fiber. Diamond Foundry занимаются выращиванием бриллиантов в лабораторных условиях, а Orange Fiber – изготовлением новых материалов из отходов.

В консультационный совет Fashion Tech Lab вошли дизайнер Диана фон Фюрстенберг, бывший инвестор Net-a-Porter Кармен Баскет, основатель проекта Eco-Age Ливия Ферт, дизайнер Стелла Маккартни и ювелир Дельфина Делеттре-Фенди. Коктейль, организованный Стеллой Маккартни и Мирославой Дума по случаю запуска проекта, прошел в Лаборатории искусства и культуры Google. 

Вечер посетили Мария Грация Кьюри, Альбер Эльбаз, Дельфин Арно, Сальма Хайек, Франсуа Анри-Пино и другие. 

 

Buro247.kz

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