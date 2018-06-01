Кутюр и бриллианты: презентация коллекций Yanina Couture и CLUEV Jewellery House

Для любителей красивых вечерних платьев, в частности кутюрных, и роскошных ювелирных украшений минувший четверг стал настоящим праздником. 31 мая в Caffe Del Teatro прошли презентации новых коллекций Yanina Couture и CLUEV Jewellery House. Оба бренда – из России, но известны далеко за пределами страны. И если алматинцы с украшениями CLUEV знакомы давно, то кутюрные платья от Yanina Couture видели вживую впервые.

Коллекции Yanina Couture показывают в Париже во время Недели высокой моды и в Каннах – во время кинофестиваля; в невесомых и полупрозрачных платьях щеголяют светские девушки Москвы и голливудские знаменитости. Ювелирный бренд CLUEV Jewellery House приезжает в Алматы в третий раз. Каждую новую коллекцию основатель бренда Илья Клюев старается обязательно показать местным девушкам. И алматинские клиентки отвечают ему взаимностью. Секрет, вероятно, не только в красоте украшений, но и в их редкости. Напомним, что CLUEV Jewellery House ежегодно выпускает не более 300 украшений, все – в единственном экземпляре. Особым вниманием и любовью всегда пользуются изделия с изумрудами – любимым драгоценным камнем Ильи Клюева.

Главной гостьей вечера стала первая советская модель и коллекционер кутюра – Татьяна Сорокко.