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Светская жизнь

Кутюр и бриллианты: презентация коллекций Yanina Couture и CLUEV Jewellery House

В Caffe Del Teatro

Роман Александров, Татьяна Сорокко
Виктория Моминбаева
Анастасия Пак
Елена Кузнецова
Гульнара Чайжунусова, Жанна Кан
Мадина Сулейменова, Мария Гранина
Ботагоз Асанбаева, Наталья Кусаинова
Айнур Турисбек
Елена Есполова
Юлия Тисленко
Олеся Белович
Татьяна Сорокко
Ирина Струкова
Меиргуль Какимжанова
Татьяна Сорокко
Нелли Хван, Галина Пак
Зарина и Алена Ханукаевы
Екатерина Ткаченко
Наталья Кусаинова
Татьяна Ким
Юлия Черданцева
Мария Подгорбунская
Мадина Сулейменова
Гульшат Нурпеисова
Асель Султангалиева, Ольга Егармина, Индира Хан
Асель Султангалиева
Роман Александров
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Роман Александров, Татьяна Сорокко
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  • 39
Виктория Моминбаева
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Анастасия Пак
  • 04
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  • 39
  • 05
  • /
  • 39
Елена Кузнецова
  • 06
  • /
  • 39
Гульнара Чайжунусова, Жанна Кан
  • 07
  • /
  • 39
Мадина Сулейменова, Мария Гранина
  • 08
  • /
  • 39
  • 09
  • /
  • 39
  • 10
  • /
  • 39
Ботагоз Асанбаева, Наталья Кусаинова
  • 11
  • /
  • 39
  • 12
  • /
  • 39
Айнур Турисбек
  • 13
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  • 39
  • 14
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  • 39
  • 15
  • /
  • 39
Елена Есполова
  • 16
  • /
  • 39
Юлия Тисленко
  • 17
  • /
  • 39
  • 18
  • /
  • 39
Олеся Белович
  • 19
  • /
  • 39
Татьяна Сорокко
  • 20
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  • 39
Ирина Струкова
  • 21
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  • 39
Меиргуль Какимжанова
  • 22
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  • 39
Татьяна Сорокко
  • 23
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  • 39
Нелли Хван, Галина Пак
  • 24
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  • 39
Зарина и Алена Ханукаевы
  • 25
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  • 39
Екатерина Ткаченко
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  • 39
Наталья Кусаинова
  • 27
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  • 39
Татьяна Ким
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Юлия Черданцева
  • 29
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  • 39
Мария Подгорбунская
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  • 39
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  • 39
Мадина Сулейменова
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  • 39
Гульшат Нурпеисова
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  • 39
Асель Султангалиева, Ольга Егармина, Индира Хан
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Асель Султангалиева
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Роман Александров
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Текст: Buro247.kz

Для любителей красивых вечерних платьев, в частности кутюрных, и роскошных ювелирных украшений минувший четверг стал настоящим праздником. 31 мая в Caffe Del Teatro прошли презентации новых коллекций Yanina Couture и CLUEV Jewellery House. Оба бренда – из России, но известны далеко за пределами страны. И если алматинцы с украшениями CLUEV знакомы давно, то кутюрные платья от Yanina Couture видели вживую впервые. 

Коллекции Yanina Couture показывают в Париже во время Недели высокой моды и в Каннах – во время кинофестиваля; в невесомых и полупрозрачных платьях щеголяют светские девушки Москвы и голливудские знаменитости. Ювелирный бренд CLUEV Jewellery House приезжает в Алматы в третий раз. Каждую новую коллекцию основатель бренда Илья Клюев старается обязательно показать местным девушкам. И алматинские клиентки отвечают ему взаимностью. Секрет, вероятно, не только в красоте украшений, но и в их редкости. Напомним, что CLUEV Jewellery House ежегодно выпускает не более 300 украшений, все – в единственном экземпляре. Особым вниманием и любовью всегда пользуются изделия с изумрудами – любимым драгоценным камнем Ильи Клюева.

Главной гостьей вечера стала первая советская модель и коллекционер кутюра – Татьяна Сорокко.

 

 

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