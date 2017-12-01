Знай наших! Казахстанские дизайнеры представили коллекции для Saks Fifth Avenue

В Алматы Saks Fifth Avenuе, крупнейший мультибрендовый магазин одежды, аксессуаров, косметики и украшений, появился одновременно с запуском Esentai Mall. Спустя пять лет невозможно представить модную индустрию Казахстана в отрыве от Saks Fifth Avenue – его байеры знакомят алматинцев не только с популярными марками-гигантами, но и более нишевыми молодыми дизайнерами со всех уголков мира. К своему юбилею магазин решил сделать свой вклад в развитие и казахстанской моды.

Ко дню рождения Saks Fifth Avenue впервые запустил проект с участием местных брендов. ZHSaken, Assel, Kravets, Aigul’ Kassymova, Anor, Alima, rara, Zherebtsov, Aisho и Aida Kaumenova, представили капсульные коллекции, разработанные специально для универмага. Основанный в 1867 году бренд Saks стал одним из самых популярных люксовых универмагов в Америке. Представить свою марку там – удача для молодых дизайнеров. Opening Ceremony, Rag & Bone, Public School и многие другие бренды прославились после начала сотрудничества с Saks Fifth Avenue. В течение пяти дней, с 30 ноября по 4 декабря, коллекции казахстанских дизайнеров будут выставлены в специальных корнерах на 2-м и 3-м этажах, а по результатам продаж будет выбран один бренд для долгосрочного сотрудничества.

Юбилейный день рождения универмаг отметил шумной вечеринкой, главной гостьей которой стала модель из Москвы Мария Миногарова. Лотерея, персональные консультации от дизайнеров и, конечно, праздничный торт – празднование продолжалось до поздней ночи.