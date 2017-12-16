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Kazakhstan

Общество / Светская жизнь

Вечеринка Fashion Bureau в стиле Черно-белого бала Трумена Капоте

Высший бал

Yan Ray
Леонид Жеребцов, Жанель Бертаева
Виктория Моминбаева
Евгения Тян, Леонид Жеребцов
Валентина Дурумбетова
Бауыржан Шадибеков
Галина Рыжкина
Тимур Бисенбаев
Наталья Кусаинова
Сакен Жаксыбаев
Татьяна Ким
Лаура Малдыбаева
Лидия Досалина
Лидия Досалина
Елена Есполова
Лаура Малдыбаева
Диана Тлеулиева
Мадина Сулейменова
Наталья Кусаинова
Меиргуль Какимжанова
Валентина Дурумбетова, Айжан Тунгушбаева
Мадина Сулейменова
Евгения Тян
Гаухар Каппарова
Яна Бутина
Валентина Дурумбетова, Майя Куандыкова
Елена Есполова, Хабиба Люхудзяева
Индира Хан, Ирина Устименко
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Yan Ray
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Леонид Жеребцов, Жанель Бертаева
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  • 36
Виктория Моминбаева
  • 04
  • /
  • 36
Евгения Тян, Леонид Жеребцов
  • 05
  • /
  • 36
Валентина Дурумбетова
  • 06
  • /
  • 36
  • 07
  • /
  • 36
Бауыржан Шадибеков
  • 08
  • /
  • 36
Галина Рыжкина
  • 09
  • /
  • 36
Тимур Бисенбаев
  • 10
  • /
  • 36
Наталья Кусаинова
  • 11
  • /
  • 36
Сакен Жаксыбаев
  • 12
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  • 36
  • 13
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  • 36
Татьяна Ким
  • 14
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  • 36
Лаура Малдыбаева
  • 15
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  • 36
Лидия Досалина
  • 16
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  • 36
  • 17
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  • 36
  • 18
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  • 36
Лидия Досалина
  • 19
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  • 36
Елена Есполова
  • 20
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  • 36
Лаура Малдыбаева
  • 21
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  • 36
  • 22
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  • 36
Диана Тлеулиева
  • 23
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  • 36
Мадина Сулейменова
  • 24
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  • 36
Наталья Кусаинова
  • 25
  • /
  • 36
Меиргуль Какимжанова
  • 26
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  • 36
Валентина Дурумбетова, Айжан Тунгушбаева
  • 27
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  • 36
Мадина Сулейменова
  • 28
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  • 36
  • 29
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  • 36
Евгения Тян
  • 30
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  • 36
Гаухар Каппарова
  • 31
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  • 36
Яна Бутина
  • 32
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  • 36
Валентина Дурумбетова, Майя Куандыкова
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  • 36
  • 34
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  • 36
Елена Есполова, Хабиба Люхудзяева
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Индира Хан, Ирина Устименко

51 год назад, в 1966 году, в нью-йоркском отеле Plaza состоялась одна из самых легендарных светских вечеринок XX века  Черно-белый бал Трумена Капоте. Состоялся светский вечер после выхода книги писателя "Хладнокровное убийство", за которую он получил более 6 миллионов долларов (15 долларов за каждое слово в романе). Капоте готовился к балу несколько месяцев, лично составлял список гостей и безжалостно его редактировал. В итоге попали на "самый пафосный бал в истории" всего 540 человек. Писатель лично стоял на входе и проверял, все ли явились на бал согласно строгому дресс-коду. Дамы должны были быть одеты в черное или белое платье, мужчины  в смокинг. Обязательный аксессуар вечера  маска, сорвать которую нужно было обязательно ровно в полночь. Исключение Капоте сделал только Энди Уорхолу, который появился на балу без маски.

Черно-белый бал на протяжении 50 лет пытались повторить многие. Дошла его слава и до Алматы. Минувшим вечером Сакен Жаксыбаев устроил свою версию Черно-белого бала. Дресс-код  как у Капоте, количество льющегося рекой шампанского  поражает, танцы  до поздней ночи, пока не иссякнут силы. В конце ужина, пока пространство Esentai Gallery не успело превратиться в ночной клуб и гости не сорвали маски, Сакен Жаксыбаев и Леонид Жеребцов показали совместную коллекцию праздничных нарядов, на случай, если кто решит отпраздновать Новый год также помпезно, как гости бала Капоте.

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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