Вечеринка Fashion Bureau в стиле Черно-белого бала Трумена Капоте

51 год назад, в 1966 году, в нью-йоркском отеле Plaza состоялась одна из самых легендарных светских вечеринок XX века – Черно-белый бал Трумена Капоте. Состоялся светский вечер после выхода книги писателя "Хладнокровное убийство", за которую он получил более 6 миллионов долларов (15 долларов за каждое слово в романе). Капоте готовился к балу несколько месяцев, лично составлял список гостей и безжалостно его редактировал. В итоге попали на "самый пафосный бал в истории" всего 540 человек. Писатель лично стоял на входе и проверял, все ли явились на бал согласно строгому дресс-коду. Дамы должны были быть одеты в черное или белое платье, мужчины – в смокинг. Обязательный аксессуар вечера – маска, сорвать которую нужно было обязательно ровно в полночь. Исключение Капоте сделал только Энди Уорхолу, который появился на балу без маски.

Черно-белый бал на протяжении 50 лет пытались повторить многие. Дошла его слава и до Алматы. Минувшим вечером Сакен Жаксыбаев устроил свою версию Черно-белого бала. Дресс-код – как у Капоте, количество льющегося рекой шампанского – поражает, танцы – до поздней ночи, пока не иссякнут силы. В конце ужина, пока пространство Esentai Gallery не успело превратиться в ночной клуб и гости не сорвали маски, Сакен Жаксыбаев и Леонид Жеребцов показали совместную коллекцию праздничных нарядов, на случай, если кто решит отпраздновать Новый год также помпезно, как гости бала Капоте.