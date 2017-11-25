В Алматы показали балет "Великий Гэтсби"

Роман Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" последние несколько лет пользуется небывалой популярностью. Сначала появилась картина База Лурмана с Леонардо ДиКаприо в главной роли, новые музыкальные постановки, а теперь и хореографическое шоу. Спектакль The Great Gatsby поставили в начале 2014 года в Украине. Он сочетает в себе сразу несколько видов исполнительского искусства: классический балет, современный танец и кинематограф. Над ним работал звездный состав. Музыку написал Константин Меладзе, хореографию ставил Дуайт Роден, работавший с U2, Ленни Кравицем и цирком Du Soleil, а исполнителем главной роли выступил Денис Матвиенко, приглашенный солист театров La Scala, Grand Opera, Американского театра балета и Большого театра. В Казахстане его показывают второй раз – первое представление прошло летом в Астане на ЭКСПО-2017. Привезут ли его еще – непонятно, но билеты на спектакль разобрали всего за несколько дней.

После шоу зрители отправились делиться эмоциями на вечеринку Bvlgari, стилизованную под эпоху романа – roaring twenties. Все, как в кино, – реки шампанского, живое выступление певицы Tayanna, кулинарные эксперименты от шефов Villa dei Fiori и показ украшений Bvlgari. Модели в образах Дэйзи Бьюкенен и Джордан Бейкер показывали знаковые украшения и часы марки.