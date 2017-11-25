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Общество / Светская жизнь

В Алматы показали балет "Великий Гэтсби"

Шоу прошло в Алматы первый и единственный раз

Клиффорд Уилльямс
Жанна Бергалиева
Гаухар Абыкаева
Дана Орманбаева
Жанна Кан
Зарина Ханукаева
Виктория Моминбаева
Сакен Жаксыбаев
Карина Емельянова
Леонид Нигматуллин
Ания Латыева
Еркин и Асель Татишевы
Айман Тунгушбаева
Мадина Сулейменова
Анатолий Побияхо
Бауржан Шадибеков
Иван Черноиванов, Айжан Тунгушбаева, Жан-Кристоф Катин
Айжан Тунгушбаева, Карина Емельянова
Жанна Абдуллаева
Алена Ханукаева
Тимур и Махаббат Сатыбалдины
Диана Суйлембекова
Диана Боровинская, Камиль Гаджиев
Бауржан Шадибеков, Виктория Моминбаева, Мадина Сулейменова, Сакен Жаксыбаев
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Клиффорд Уилльямс
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Жанна Бергалиева
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Гаухар Абыкаева
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Дана Орманбаева
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Жанна Кан
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Зарина Ханукаева
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Виктория Моминбаева
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Сакен Жаксыбаев
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Карина Емельянова
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Леонид Нигматуллин
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  • 32
Ания Латыева
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Еркин и Асель Татишевы
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  • 32
Айман Тунгушбаева
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  • 32
Мадина Сулейменова
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Анатолий Побияхо
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Бауржан Шадибеков
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Иван Черноиванов, Айжан Тунгушбаева, Жан-Кристоф Катин
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Айжан Тунгушбаева, Карина Емельянова
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Жанна Абдуллаева
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Алена Ханукаева
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Тимур и Махаббат Сатыбалдины
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Диана Суйлембекова
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Диана Боровинская, Камиль Гаджиев
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Бауржан Шадибеков, Виктория Моминбаева, Мадина Сулейменова, Сакен Жаксыбаев

Роман Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" последние несколько лет пользуется небывалой популярностью. Сначала появилась картина База Лурмана с Леонардо ДиКаприо в главной роли, новые музыкальные постановки, а теперь и хореографическое шоу. Спектакль The Great Gatsby поставили в начале 2014 года в Украине. Он сочетает в себе сразу несколько видов исполнительского искусства: классический балет, современный танец и кинематограф. Над ним работал звездный состав. Музыку написал Константин Меладзе, хореографию ставил Дуайт Роден, работавший с U2, Ленни Кравицем и цирком Du Soleil, а исполнителем главной роли выступил Денис Матвиенко, приглашенный солист театров La Scala, Grand Opera, Американского театра балета и Большого театра. В Казахстане его показывают второй раз – первое представление прошло летом в Астане на ЭКСПО-2017. Привезут ли его еще – непонятно, но билеты на спектакль разобрали всего за несколько дней.

После шоу зрители отправились делиться эмоциями на вечеринку Bvlgari, стилизованную под эпоху романа – roaring twenties. Все, как в кино, – реки шампанского, живое выступление певицы Tayanna, кулинарные эксперименты от шефов Villa dei Fiori и показ украшений Bvlgari. Модели в образах Дэйзи Бьюкенен и Джордан Бейкер показывали знаковые украшения и часы марки. 

 

Buro247.kz Мария Попова

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