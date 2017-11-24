Тиара Грейс Келли и другие сокровища Van Cleef & Arpels на выставке в Алматы

В алматинском бутике Van Cleef & Arpels до 15 декабря будет работать уникальная выставка "Сокровища и легенды Дома Van Cleef & Arpels". Экспозиция уникальная по нескольким причинам: во-первых, она отражает историю не только самого ювелирного дома, но и в целом декоративного искусства и моды XX века; во-вторых, руководство Van Cleef & Arpels не так часто обнародует украшения из частных коллекций своих клиентов; в-третьих, на выставке можно увидеть своими глазами одно из самых великих творений бренда – тиару Грейс Келли 1976 года, в которой княгиня Монако блистала на свадьбе своей дочери, принцессы Каролины, с Филиппом Жюно. Среди других знаковых украшений – золотое колье в виде перекрученного каната, ранее принадлежавшее Ее Высочеству принцессе Ирана Сорайе.

Все изделия на выставке "Сокровища и легенды дома Van Cleef & Arpels" были созданы в промежутке с 1920-х по 1970-е годы. По ним достаточно легко проследить, как менялась мода в ювелирном мире в течение 50 лет. "Ревущие 20-е" – это торжество стиля ар-деко, который значительно отличался от избыточного ар-нуво и замысловатого стиля Belle Belle Époque. Послевоенные 40-е характеризуются появлением у Van Cleef & Arpels роскошных брошей-бантов и колье в одно время с роскошными женственными платьями, которые стали для женщин символом новой жизни, в которой нет войны. На протяжении всего десятилетия природа и высокая мода продолжали вдохновлять мастеров дома на создание брошей в форме букетов из желтого золота и ярких птиц, а также изящных бантов и лент.

Символом 60-х годов в истории ювелирного дома можно считать золотое колье Medallions с рубинами, сапфирами, изумрудами и бриллиантами. В то время мастера Van Cleef & Arpels вдохновлялись культурами Персии, Дальнего Востока и Южной Америки. Изучая декоративное искусство этих культур, они заимствовали идеи для дизайна и необычные цветовые сочетания камней, например, коралла и бирюзы, коралла и кунцита или аметиста.

Выставка продлится в Алматы до 15 декабря.