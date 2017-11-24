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Общество / Светская жизнь

Тиара Грейс Келли и другие сокровища Van Cleef & Arpels на выставке в Алматы

Драгоценные изделия ювелирного дома из частных коллекций

Индира Хан, Ирина Устименко
Татьяна Фостер
Оксана Козловцева
Рахиля Абаканова
Наиле Бельбаева
Наталья Кусаинова с мамой
Гульжан Сарсенова, Айгуль Амиржанова
Дарья Клебанова, Оксана Байменова
Олеся Клебанова, Диана Баймухаметова
Меиргуль Какимжанова
Виктория Моминбаева
Хабиба Люхудзяева, Диана Манюшите
Данара Темиргалиева с мамой
Ирина Устименко, Индира Хан, Виктория Моминбаева
Меиргуль Какимжанова, Олеся Клебанова, Диана Баймухаметова
Елена Есполова
Лилия Маликова
Сания Жакупова
Айдана Манакбаева, Сания Жакупова
Маншук Куанышева
Асель Махмутова, Жанар Сатпаева
Екатерина Лубянцева с гостьей вечера
Людмила Сухих, Наталья Хван
Татьяна Иванова, Айгуль Амиржанова
Айя Жакуп
Райхан Ниязова
Мария Попова, Лариса Азанова, Диана Боровинская
Михаил Коваль, Аида Ашимова
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Индира Хан, Ирина Устименко
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Татьяна Фостер
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  • 37
  • 05
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  • 37
Оксана Козловцева
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  • 37
Рахиля Абаканова
  • 07
  • /
  • 37
Наиле Бельбаева
  • 08
  • /
  • 37
  • 09
  • /
  • 37
Наталья Кусаинова с мамой
  • 10
  • /
  • 37
Гульжан Сарсенова, Айгуль Амиржанова
  • 11
  • /
  • 37
Дарья Клебанова, Оксана Байменова
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  • 13
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  • 37
Олеся Клебанова, Диана Баймухаметова
  • 14
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  • 37
Меиргуль Какимжанова
  • 15
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  • 37
Виктория Моминбаева
  • 16
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  • 37
Хабиба Люхудзяева, Диана Манюшите
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  • 18
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  • 37
Данара Темиргалиева с мамой
  • 19
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  • 20
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  • 37
Ирина Устименко, Индира Хан, Виктория Моминбаева
  • 21
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  • 37
Меиргуль Какимжанова, Олеся Клебанова, Диана Баймухаметова
  • 22
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Елена Есполова
  • 23
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  • 37
Лилия Маликова
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Сания Жакупова
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  • 27
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Айдана Манакбаева, Сания Жакупова
  • 28
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  • 37
Маншук Куанышева
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Асель Махмутова, Жанар Сатпаева
  • 30
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Екатерина Лубянцева с гостьей вечера
  • 31
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  • 37
Людмила Сухих, Наталья Хван
  • 32
  • /
  • 37
Татьяна Иванова, Айгуль Амиржанова
  • 33
  • /
  • 37
  • 34
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  • 37
Айя Жакуп
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Райхан Ниязова
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  • 37
Мария Попова, Лариса Азанова, Диана Боровинская
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Михаил Коваль, Аида Ашимова

В алматинском бутике Van Cleef & Arpels до 15 декабря будет работать уникальная выставка "Сокровища и легенды Дома Van Cleef & Arpels". Экспозиция уникальная по нескольким причинам: во-первых, она отражает историю не только самого ювелирного дома, но и в целом декоративного искусства и моды XX века; во-вторых, руководство Van Cleef & Arpels не так часто обнародует украшения из частных коллекций своих клиентов; в-третьих, на выставке можно увидеть своими глазами одно из самых великих творений бренда – тиару Грейс Келли 1976 года, в которой княгиня Монако блистала на свадьбе своей дочери, принцессы Каролины, с Филиппом Жюно. Среди других знаковых украшений – золотое колье в виде перекрученного каната, ранее принадлежавшее Ее Высочеству принцессе Ирана Сорайе.

Все изделия на выставке "Сокровища и легенды дома Van Cleef & Arpels" были созданы в промежутке с 1920-х по 1970-е годы. По ним достаточно легко проследить, как менялась мода в ювелирном мире в течение 50 лет. "Ревущие 20-е" – это торжество стиля ар-деко, который значительно отличался от избыточного ар-нуво и замысловатого стиля Belle Belle Époque. Послевоенные 40-е характеризуются появлением у Van Cleef & Arpels роскошных брошей-бантов и колье в одно время с роскошными женственными платьями, которые стали для женщин символом новой жизни, в которой нет войны. На протяжении всего десятилетия природа и высокая мода продолжали вдохновлять мастеров дома на создание брошей в форме букетов из желтого золота и ярких птиц, а также изящных бантов и лент. 

Символом 60-х годов в истории ювелирного дома можно считать золотое колье Medallions с рубинами, сапфирами, изумрудами и бриллиантами. В то время мастера Van Cleef & Arpels вдохновлялись культурами Персии, Дальнего Востока и Южной Америки. Изучая декоративное искусство этих культур, они заимствовали идеи для дизайна и необычные цветовые сочетания камней, например, коралла и бирюзы, коралла и кунцита или аметиста. 

Выставка продлится в Алматы до 15 декабря. 

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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