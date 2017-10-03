Журнал L'Officiel учредил в Казахстане свою премию

В Алматы состоялась первая церемония вручения премии L'Officiel Awards. Она организованна усилиями команды журналов L'Officiel и L'Officiel Hommes. Весь сентябрь читатели голосовали за лучших в области культуры и искусства, кинематографа, спорта и бизнеса. Всего организаторы заявили 13 номинаций – от "Бизнесмена" и "Ресторатора" до "Книги года". Победителей определили в ходе онлайн-голосования. Также в рамках премии прошла презентация Lexus LC 500, первого купе класса GT в линейке автомобильного производителя. Гвоздем развлекательной программы и завершением всего вечера стало выступление R'n'B-исполнителя Джей Шона.

"Актрисой года" стала Аружан Джазильбекова, в свою очередь "Актром года" был назван Ерден Телемисов. В номинации "меценат года" победила Аружан Саин, директор благотворительного фонда Добровольное Общество "Милосердие". "Книгой года" стала работа Ермека Турсунова "Мелочи Жизни".