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Общество / Светская жизнь

Журнал L'Officiel учредил в Казахстане свою премию

Хедлайнер церемонии – певец Джей Шон

Джей Шон
Сауле Сергазинова
Аружан Джазильбекова
Ерден Телемисов
Асель Садвакасова
Айнур Турисбек
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Джей Шон
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Сауле Сергазинова
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Аружан Джазильбекова
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Ерден Телемисов
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Асель Садвакасова
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Айнур Турисбек
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В Алматы состоялась первая церемония вручения премии L'Officiel Awards. Она организованна усилиями команды журналов L'Officiel и L'Officiel Hommes. Весь сентябрь читатели голосовали за лучших в области культуры и искусства, кинематографа, спорта и бизнеса. Всего организаторы заявили 13 номинаций – от "Бизнесмена" и "Ресторатора" до "Книги года". Победителей определили в ходе онлайн-голосования. Также в рамках премии прошла презентация Lexus LC 500, первого купе класса GT в линейке автомобильного производителя. Гвоздем развлекательной программы и завершением всего вечера стало выступление R'n'B-исполнителя Джей Шона.

"Актрисой года" стала Аружан Джазильбекова, в свою очередь "Актром года" был назван Ерден Телемисов. В номинации "меценат года" победила Аружан Саин, директор благотворительного фонда Добровольное Общество "Милосердие". "Книгой года" стала работа Ермека Турсунова "Мелочи Жизни".

 

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