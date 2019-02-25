"Оскар-2019": в чем пришли знаменитости?

Главные образы с ковровой дорожки 91-ой премии "Оскар"

Красная дорожка "Оскара" – отдельное от самой премии мероприятие, которое обсуждают даже спустя годы. Даже по части красной дорожки существуют "тотализаторы", где редакторы и все причастные к моде гадают, какого бренда платье наденет та или иная актриса. После смерти Карла Лагерфельда на прошлой неделе, многие были уверены, что Chanel станет абсолютным фаворитом на дорожке "Оскара". Но этого не случилось – видимо, поменять наряд в последний момент актрисам и их стилистам не представляется возможным.

Самым обсуждаемым образом церемонии стал наряд актера сериала "Поза" Билли Портера, который появился в платье-смокинге Christian Siriano. На его фоне даже Леди Гага в пышном платье в духе старого Голливуда и ожерелье Tiffany&Co. с крупным желтым бриллиантом за 30 миллионов долларов, которому больше 140 лет, выглядела не столь эффектно. Неожиданно и весело смотрелась Фрэнсис МакДорманд в желтых биркенштоках и красном платье от Valentino. Подавляющее количество актрис пришло на премию в платьях розового цвета: Джулия Робертс, Джемма Чан (Valentino Couture), Сара Полсон (Brandon Maxwell), Кейси Масгрейвс (Giambattista Valli) и Анджела Бассетт (Reem Acra).