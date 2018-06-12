Гости ювелирной презентации Van Cleef & Arpels

Юбилейная коллекция Van Cleef & Arpels Alhambra появилась в Алматы.

Напомним, коллекция Alhambra впервые была выпущена в 1968 году, изделия из которой были провозглашены амулетами на удачу. Украшения со знаковым четырехлистным клевером носили в свое время принцесса Монако Грейс Келли, актрисы Франсуаза Арди и Роми Шнайдер. В честь юбилея коллекции в алматинский бутик Van Cleef & Arpels привезли новые украшения, которые станут частью постоянной коллекции. Это – длинные колье, браслеты и серьги из розового золота с серым перламутром и бриллиантами, а также колье и браслеты из белого золота с бриллиантами и, впервые, ониксом.