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Светская жизнь

Гости ювелирной презентации Van Cleef & Arpels

В честь 50-летия коллекции Alhambra

Айгуль Амиржанова
Жанель Бертаева
Маншук Куанышева, Райхан Ниязова
Мадина Акбиева, Ильдар Юнусов
Диана Боровинская
Мария Ли
Диана Боровинская, Наталья Хван, Мария Ли
Елена Есполова с дочкой
Олеся Белович
Бауыржан Шадибеков, Диана Азимова
Данара Темиргалиева
Диляра Айдарбекова
Меиргуль Какимжанова
Мадина Сулейменова
Аида Ашимова
Мария Ли
Алина Шафигова
Джулиана Карузо
Мадина Аманова, Шынар Сапар
Данара Усманова
Дана и Азель Корабаевы
Виктория Моминбаева
Ирина Устименко
Ильдар Юнусов, Екатерина Пескова
Елена Шахмамадли
Джулиана Карузо
Маншук Куанышева
  • 01
  • /
  • 38
Айгуль Амиржанова
  • 02
  • /
  • 38
Жанель Бертаева
  • 03
  • /
  • 38
Маншук Куанышева, Райхан Ниязова
  • 04
  • /
  • 38
Мадина Акбиева, Ильдар Юнусов
  • 05
  • /
  • 38
Диана Боровинская
  • 06
  • /
  • 38
Мария Ли
  • 07
  • /
  • 38
Диана Боровинская, Наталья Хван, Мария Ли
  • 08
  • /
  • 38
Елена Есполова с дочкой
  • 09
  • /
  • 38
Олеся Белович
  • 10
  • /
  • 38
Бауыржан Шадибеков, Диана Азимова
  • 11
  • /
  • 38
Данара Темиргалиева
  • 12
  • /
  • 38
Диляра Айдарбекова
  • 13
  • /
  • 38
Меиргуль Какимжанова
  • 14
  • /
  • 38
Мадина Сулейменова
  • 15
  • /
  • 38
Аида Ашимова
  • 16
  • /
  • 38
Мария Ли
  • 17
  • /
  • 38
Алина Шафигова
  • 18
  • /
  • 38
  • 19
  • /
  • 38
Джулиана Карузо
  • 20
  • /
  • 38
Мадина Аманова, Шынар Сапар
  • 21
  • /
  • 38
Данара Усманова
  • 22
  • /
  • 38
Дана и Азель Корабаевы
  • 23
  • /
  • 38
Виктория Моминбаева
  • 24
  • /
  • 38
Ирина Устименко
  • 25
  • /
  • 38
Ильдар Юнусов, Екатерина Пескова
  • 26
  • /
  • 38
  • 27
  • /
  • 38
Елена Шахмамадли
  • 28
  • /
  • 38
Джулиана Карузо
  • 29
  • /
  • 38
Маншук Куанышева
  • 30
  • /
  • 38
  • 31
  • /
  • 38
  • 32
  • /
  • 38
  • 33
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Текст: Buro247.kz

Юбилейная коллекция Van Cleef & Arpels Alhambra появилась в Алматы. 

Напомним, коллекция Alhambra впервые была выпущена в 1968 году, изделия из которой были провозглашены амулетами на удачу. Украшения со знаковым четырехлистным клевером носили в свое время принцесса Монако Грейс Келли, актрисы Франсуаза Арди и Роми Шнайдер. В честь юбилея коллекции в алматинский бутик Van Cleef & Arpels привезли новые украшения, которые станут частью постоянной коллекции. Это – длинные колье, браслеты и серьги из розового золота с серым перламутром и бриллиантами, а также колье и браслеты из белого золота с бриллиантами и, впервые, ониксом. 

 

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