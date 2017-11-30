Феи-драже и принцессы-лебеди на показе Edem в Алматы

Российский бренд Edem появился сравнительно недавно – в 2015 году. Идея создания принадлежит Алене Деминой, супруге основателя компании Splat, покорившей весь мир нестандартным подходом к такому повседневному предмету, как зубная паста. Идея о магазине одежды, в частности, платьев, пришла к Алене во сне. И она не стала откладывать задумку. Сказано – сделано. Через год после основательного исследования, подбора тканей, кружев и фурнитуры появились ателье и студия, где можно было заказать либо готовые образы, либо самому продумать желаемый.

Edem – это настоящий кутюр. Создатели не стали мелочиться и сразу решили изготавливать вещи из лучших тканей с выставки Premiere Vision, английского кружева и с итальянской фурнитурой. Ценник – не маленький, но оправданный (однако по сравнению с кутюром Dior, Chanel, Valentino – смешной). "Многие думают, услышав "кутюр", что у нас невероятный ценник, некоторые даже боятся заходить в магазин. Но у нас можно купить вещь, скажем, за 60 тысяч рублей. Если приходит человек, ему нравится определенное изделие, но его смущает цена, то мы всегда подберем другую ткань и сделаем его дешевле. У нас очень много нарядов, в том числе свадебных, которые выглядят дороже, чем есть на самом деле", – комментирует Алена Демина. Зато и платья, каждое из которых шьется как минимум три месяца вручную, предназначены только для самых важных поводов. "Кутюр – это статус. Ты гарантируешь клиенту лучшее качество", – рассказывает Алена.

В Алматы она привезла коллекцию haute couture 2018, в которую вошли платья из вечерней и свадебной линии. В ней акцент сделан на мельчайшие детали, которые можно рассмотреть только при очень внимательном рассмотрении. Плиссировка, вышивка кристаллами Swarovski и перьями страуса, вязание "краше", несколько слоев тончайшего тюля, корсеты – над каждым платьем работала команда швей, все проработано вручную. "Нашу искусную плиссировку мы делаем в маленьком ателье в Париже, которое работает с Chanel. Вообще к своим работам относимся крайне педантично. Кутюр не виден на фотографиях, впечатляющая работа будет видна, когда вы платье будете держать в руках, вывернете его наизнанку, рассмотрите швы и вышивку. Они идеальные", – говорит Алена.

Дизайнеры использовали только благородные ткани – шелк, крепдешин, органзу неброских голубого, розового и бежевого оттенков. Девушки в таких нарядах напоминают балерин или театральных актрис, поэтому и беречь их стоит для очень особенных поводов – вроде свадьбы в древнем французском шато или красной дорожки, как минимум.