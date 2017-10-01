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Совместный ужин Buro 24/7 и Farfetch в Париже

Buro 24/7 и Farfetch поддержат молодых дизайнеров 10 стран

Мирослава Дума, Жозе Невеш
Меруерт Ибрагим, Ася Михтарян, Мирослава Дума, Мирела Форич-Срна, Содгэрэл Елзийхутаг
Беттина фон Шлиппе
Мирослава Дума, Ксения Собчак
Имран Амед
Габриела Херст
Мирела Форич-Срна
Жозе Невеш, Элизабет фон Гуттман
Стефани де Лавалетт
Ясмин Сьюэлл
Камиль Шарьер
Жозе Невеш
Меруерт Ибрагим, Мирела Форич-Срна, Ася Мхитарян
Содгэрэл Елзийхутаг
Бриджит Лакомб
Уитни Кейси
Николь Уорн, Эдгардо Озорио, Даша Веледеева
Дина Абдулазиз
Эмануэле Фарнети
Николь Уорн
Мирослава Дума, Франческа Беллеттини, Даниэла Чечилио, Жозе Невеш
Даша Веледеева
Катя Мухина
Кристин Чентенера
Саша Лусс
Карла Отто, Мирослава Дума, Таня Фарес
Елена Перминова
Элизабет фон Гуттман, Мирослава Дума, Алексия Нидзельски
Сабина Гетти, Эдгардо Озорио
Мирослава Дума, Стефано Тончи
Елена Перминова, Мирослава Дума
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Мирослава Дума, Жозе Невеш
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Меруерт Ибрагим, Ася Михтарян, Мирослава Дума, Мирела Форич-Срна, Содгэрэл Елзийхутаг
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Беттина фон Шлиппе
  • 04
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  • 36
Мирослава Дума, Ксения Собчак
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Имран Амед
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Габриела Херст
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Мирела Форич-Срна
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Жозе Невеш, Элизабет фон Гуттман
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Стефани де Лавалетт
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Ясмин Сьюэлл
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  • 36
Камиль Шарьер
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Жозе Невеш
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Меруерт Ибрагим, Мирела Форич-Срна, Ася Мхитарян
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Содгэрэл Елзийхутаг
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Бриджит Лакомб
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Уитни Кейси
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  • 36
Николь Уорн, Эдгардо Озорио, Даша Веледеева
  • 21
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  • 36
Дина Абдулазиз
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  • 36
Эмануэле Фарнети
  • 23
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  • 36
Николь Уорн
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  • 36
Мирослава Дума, Франческа Беллеттини, Даниэла Чечилио, Жозе Невеш
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Даша Веледеева
  • 26
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  • 36
Катя Мухина
  • 27
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  • 36
Кристин Чентенера
  • 28
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  • 36
Саша Лусс
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  • 36
Карла Отто, Мирослава Дума, Таня Фарес
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Елена Перминова
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Элизабет фон Гуттман, Мирослава Дума, Алексия Нидзельски
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Сабина Гетти, Эдгардо Озорио
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Мирослава Дума, Стефано Тончи
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Елена Перминова, Мирослава Дума
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В Париже, в отеле Hôtel de Crillon прошел совместный ужин Buro 24/7 и Farfetch в честь запуска Buro Fashion Forward Initiative. Инициативе Buro 24/7 уже четыре года, во второй раз нас поддерживает крупнейшая e-commerce платформа Farfetch.

Fashion Forward Initiative – большой проект, в рамках которого Buro 24/7 открывает и поддерживает молодые таланты модной индустрии. Программа стартовала в 2014 году. В ней принимали участие и казахстанские дизайнеры – Tolegen, Assel и Aika Alemi. В этом году инициатива становится, действительно, глобальной. В проекте принимают участие дизайнеры из 10 стран – Мексики, Австралии, Бразилии, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Китая, стран Ближнего Востока, Украины и России. 

Темой коллекций, которые дизайнеры разработают для проекта, станет футбол – в честь чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. Курировать участников и помогать им будет Кэндис Фрэджис, директор по закупкам и мерчендайзингу Farfetch.  Коллекции впервые представят в Париже, в рамках Недели моды, в марте следующего года. А затем всю одежду можно будет эксклюзивно приобрести на Farfetch. 

“В 2017 году BFFI наконец-то становится по-настоящему глобальной. Мы будем поддерживать дизайнеров со всего мира. На этот раз темой капсульной коллекции станет футбол – в знак признания значимости грядущего чемпионата мира, который состоится в 2018 году в России. Дизайнеры представят собственное видение идеальной спортивной одежды. Как и мода, футбол дает людям по всему миру возможность почувствовать единение друг с другом, обрести истинную радость и следовать за своими мечтами”, – рассказала основатель Buro 24/7 Мирослава Дума. 

Ужин в честь запуска проекта посетили Жозе Невеш, Гурам Гвасалия, Алексия Нидзельски, Элизабет фон Гуттман, Имран Амед, Карла Отто, Ясмин Сьюэлл, Аризона Мьюз, Меруерт Ибрагим, Ксения Собчак, Лена Перминова и другие представители индустрии.   

 


 

Buro247.kz

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