Совместный ужин Buro 24/7 и Farfetch в Париже

В Париже, в отеле Hôtel de Crillon прошел совместный ужин Buro 24/7 и Farfetch в честь запуска Buro Fashion Forward Initiative. Инициативе Buro 24/7 уже четыре года, во второй раз нас поддерживает крупнейшая e-commerce платформа Farfetch.

Fashion Forward Initiative – большой проект, в рамках которого Buro 24/7 открывает и поддерживает молодые таланты модной индустрии. Программа стартовала в 2014 году. В ней принимали участие и казахстанские дизайнеры – Tolegen, Assel и Aika Alemi. В этом году инициатива становится, действительно, глобальной. В проекте принимают участие дизайнеры из 10 стран – Мексики, Австралии, Бразилии, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Китая, стран Ближнего Востока, Украины и России.

Темой коллекций, которые дизайнеры разработают для проекта, станет футбол – в честь чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. Курировать участников и помогать им будет Кэндис Фрэджис, директор по закупкам и мерчендайзингу Farfetch. Коллекции впервые представят в Париже, в рамках Недели моды, в марте следующего года. А затем всю одежду можно будет эксклюзивно приобрести на Farfetch.

“В 2017 году BFFI наконец-то становится по-настоящему глобальной. Мы будем поддерживать дизайнеров со всего мира. На этот раз темой капсульной коллекции станет футбол – в знак признания значимости грядущего чемпионата мира, который состоится в 2018 году в России. Дизайнеры представят собственное видение идеальной спортивной одежды. Как и мода, футбол дает людям по всему миру возможность почувствовать единение друг с другом, обрести истинную радость и следовать за своими мечтами”, – рассказала основатель Buro 24/7 Мирослава Дума.

Ужин в честь запуска проекта посетили Жозе Невеш, Гурам Гвасалия, Алексия Нидзельски, Элизабет фон Гуттман, Имран Амед, Карла Отто, Ясмин Сьюэлл, Аризона Мьюз, Меруерт Ибрагим, Ксения Собчак, Лена Перминова и другие представители индустрии.



