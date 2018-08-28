Как Алматы встретил Эрвина Крида – наследника парфюмерной династии Creed

Вчера в Алматы впервые приехал парфюмер и представитель седьмого поколения Creed – Эрвин Крид. Он – автор одних из самых известных ароматов Creed: Aventus, Love in Black, Love in White. Ни он, ни его отец – глава парфюмерного дома Оливье Крид – до настоящего времени не посещали ни одну из стран СНГ. В Алматы Эрвин приехал с презентацией одного из последних ароматов бренда – Viking.

Для журналистов и поклонников бренда организаторами была подготовлена программа максимум: утром – пресс-завтрак, следом – званый обед для клиентов Creed, а вечером – клиентский день для всех желающих в Saks Fifth Avenue. Viking был выпущен в 2017 году и стал самым громким запуском со времён выхода Aventus в 2010 году. Viking вдохновлен легендами о беспощадных воинах и жителях Севера, легендарными завоевателями и путешественниками. И создан для таких же мужчин - тех, в которых живы бесстрашный дух и жажда приключений, не знающих страха, уверенных в себе и решительных. Viking - цитрусово-древесный аромат. Открывается он свежими и немного колкими нотами бергамота из Калабрии, лимона из Сицилии и розового перца с острова Реюньон. Энергичность этих нот гармонично дополняют болгарская роза и мята. А брутальности ему добавляют ноты пачули, ветивера с Гаити и индийский сандал.