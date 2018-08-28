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Светская жизнь

Как Алматы встретил Эрвина Крида – наследника парфюмерной династии Creed

Парфюмер в седьмом поколении впервые в СНГ

Эрвин Крид, Маржан Маркаметова
Саятжан Мадиев
Никара Тохтарова
Бауыржан Шадибеков, Мадина Сулейменова, Сакен Жаксыбаев
Асель Садвакасова
Лилия Рах
Эрвин Крид
Виктория Майлибаева, Светлана Утеулина
Асель Арбиева, Мейрамкуль Назарбаева, Валентина Дурумбетова
Диана Азимова, Ксения Козюра
Мадина Сулейменова
Елена Есполова
Елена Есполова, Сакен Жаксыбаев
Асель Султангалиева, Олеся Белович
Эрвин Крид, Виктория Моминбаева
Лилия Рах, Yan Ray
Айжан Тунгушбаева, Махаббат Сатыбалдина, Валентина Дурумбетова
Сакен Жаксыбаев, Yan Ray, Мадина Сулейменова, Эрвин Крид, Валентина Дурумбетова, Айжан Тунгушбаева
Хабиба Люхудзяева, Елена Есполова, Татьяна Ким, Сакен Жаксыбаев
Наталья Исакова, Эрвин Крид, Айгуль Амиржанова, Сакен Жаксыбаев
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Эрвин Крид, Маржан Маркаметова
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  • 20
Саятжан Мадиев
  • 03
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  • 20
Никара Тохтарова
  • 04
  • /
  • 20
Бауыржан Шадибеков, Мадина Сулейменова, Сакен Жаксыбаев
  • 05
  • /
  • 20
Асель Садвакасова
  • 06
  • /
  • 20
Лилия Рах
  • 07
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  • 20
Эрвин Крид
  • 08
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  • 20
Виктория Майлибаева, Светлана Утеулина
  • 09
  • /
  • 20
Асель Арбиева, Мейрамкуль Назарбаева, Валентина Дурумбетова
  • 10
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  • 20
Диана Азимова, Ксения Козюра
  • 11
  • /
  • 20
Мадина Сулейменова
  • 12
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  • 20
Елена Есполова
  • 13
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  • 20
Елена Есполова, Сакен Жаксыбаев
  • 14
  • /
  • 20
Асель Султангалиева, Олеся Белович
  • 15
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Эрвин Крид, Виктория Моминбаева
  • 16
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  • 20
Лилия Рах, Yan Ray
  • 17
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  • 20
Айжан Тунгушбаева, Махаббат Сатыбалдина, Валентина Дурумбетова
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  • 20
Сакен Жаксыбаев, Yan Ray, Мадина Сулейменова, Эрвин Крид, Валентина Дурумбетова, Айжан Тунгушбаева
  • 19
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  • 20
Хабиба Люхудзяева, Елена Есполова, Татьяна Ким, Сакен Жаксыбаев
  • 20
  • /
  • 20
Наталья Исакова, Эрвин Крид, Айгуль Амиржанова, Сакен Жаксыбаев

Текст: Buro247.kz

Вчера в Алматы впервые приехал парфюмер и представитель седьмого поколения Creed – Эрвин Крид. Он – автор одних из самых известных ароматов Creed: Aventus, Love in Black, Love in White. Ни он, ни его отец – глава парфюмерного дома Оливье Крид – до настоящего времени не посещали ни одну из стран СНГ. В Алматы Эрвин приехал с презентацией одного из последних ароматов бренда – Viking.

Для журналистов и поклонников бренда организаторами была подготовлена программа максимум: утром – пресс-завтрак, следом – званый обед для клиентов Creed, а вечером – клиентский день для всех желающих в Saks Fifth Avenue. Viking был выпущен в 2017 году и стал самым громким запуском со времён выхода Aventus в 2010 году. Viking вдохновлен легендами о беспощадных воинах и жителях Севера, легендарными завоевателями и путешественниками. И создан для таких же мужчин - тех, в которых живы бесстрашный дух и жажда приключений, не знающих страха, уверенных в себе и решительных. Viking - цитрусово-древесный аромат. Открывается он свежими и немного колкими нотами бергамота из Калабрии, лимона из Сицилии и розового перца с острова Реюньон. Энергичность этих нот гармонично дополняют болгарская роза и мята. А брутальности ему добавляют ноты пачули, ветивера с Гаити и индийский сандал.

 

 

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