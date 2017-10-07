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Коктейль с Джанвито Росси в Saks Fifth Avenue
В рамках празднования пятилетия универмага
Обувных дел мастер Джанвито Росси впервые прибыл в Алматы, чтобы лично познакомиться со своими местными клиентками. Коктейль по случаю приезда дизайнера был организован Saks Fifth Avenue в рамках празднования пятилетия универмага. На праздничном мероприятии итальянский дизайнер лично встречал гостей, охотно общался с клиентками, оставлял автографы на подошвах знаменитых лодочек и на скетчах новой осенне-зимней коллекции.
Джанвито Росси – сын выдающегося обувщика Серджо Росси, одноименный бренд которого существует с 1950 года. В течение длительного времени коллекции Sergio Rossi отец и сын создавали вместе. В 2007 году Джанвито Росси покинул компанию отца и основал собственный бренд Gianvito Rossi.
- Фото: Марина Карпыкова
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