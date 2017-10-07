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Общество / Светская жизнь

Коктейль с Джанвито Росси в Saks Fifth Avenue

В рамках празднования пятилетия универмага

Джанвито Росси
Виктория Моминбаева
Азиза Есмаганбетова
Джулиана Карузо
Галина Рыжкина
Аида Ашимова
Айгерим Райымкулова
Диана Боровинская
Сакен Жаксыбаев
Баука Шадибеков
Индира Хан
Аюна Кукшинова
Ботагоз Куанышева
Евгения Тян, Баука Шадибеков
Леонид Жеребцов
Джанвито Росси
Айгуль Амиржанова
Диана Боровинская, Сакен Жаксыбаев
Айжан Бекмухамедова
Айя Аволи
Сусанна Григорьян
Михаил Коваль
Жанель Бертаева
Юлия Ким
Индира Хан, Виктория Моминбаева, Джанвито Росси, Мадина Сулейменова
Евгения Тян
Анна Тустикбаева
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Джанвито Росси
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Виктория Моминбаева
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Азиза Есмаганбетова
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  • 33
Джулиана Карузо
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  • 33
Галина Рыжкина
  • 06
  • /
  • 33
Аида Ашимова
  • 07
  • /
  • 33
Айгерим Райымкулова
  • 08
  • /
  • 33
Диана Боровинская
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  • 33
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  • 33
Сакен Жаксыбаев
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Баука Шадибеков
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Индира Хан
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Аюна Кукшинова
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Ботагоз Куанышева
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Евгения Тян, Баука Шадибеков
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  • 33
Леонид Жеребцов
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  • 33
Джанвито Росси
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  • 33
Айгуль Амиржанова
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  • 33
Диана Боровинская, Сакен Жаксыбаев
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  • 33
Айжан Бекмухамедова
  • 26
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  • 33
Айя Аволи
  • 27
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  • 33
Сусанна Григорьян
  • 28
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Михаил Коваль
  • 29
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  • 33
Жанель Бертаева
  • 30
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  • 33
Юлия Ким
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Индира Хан, Виктория Моминбаева, Джанвито Росси, Мадина Сулейменова
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Евгения Тян
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Анна Тустикбаева

Обувных дел мастер Джанвито Росси впервые прибыл в Алматы, чтобы лично познакомиться со своими местными клиентками. Коктейль по случаю приезда дизайнера был организован Saks Fifth Avenue в рамках празднования пятилетия универмага. На праздничном мероприятии итальянский дизайнер лично встречал гостей, охотно общался с клиентками, оставлял автографы на подошвах знаменитых лодочек и на скетчах новой осенне-зимней коллекции.

Джанвито Росси – сын выдающегося обувщика Серджо Росси, одноименный бренд которого существует с 1950 года. В течение длительного времени коллекции Sergio Rossi отец и сын создавали вместе. В 2007 году Джанвито Росси покинул компанию отца и основал собственный бренд Gianvito Rossi. 

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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