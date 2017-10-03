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Общество / Светская жизнь

Вечеринка по случаю запуска коллаборации Джиджи Хадид и Messika

Messika отметили роскошной вечеринкой 10-летие коллекции Messika Move

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Кто на новенького в ювелирном мире? Неожиданно для всех этим человеком стала 22-летняя модель поколения Instagram Джиджи Хадид. В одиночку модель не рискнула шагнуть в драгоценную индустрию, а заручилась поддержкой сильного ювелирного бренда Messika. Для модели и бренда это сотрудничество очень выгодное, для Джиджи это возможность попробовать себя в дизайне украшений и заключить первый ювелирный контракт, а для Messika, который планирует выход на американский рынок, – популяризировать свои роскошные изделия за океаном. В результате сотрудничества появились две коллекции украшений – Move Addiction и Move High Jewelry Addiction. К слову, Move – знаковая и самая популярная коллекция Messika, которой в этом году исполняется 10 лет. За этот период деликатные браслеты, кольца, подвески и серьги с подвижными бриллиантами стали узнаваемы во всем мире.

Move Addiction состоит из 12 изделий – серьги, колье-трансформеры, кольца и браслеты со звеньями из золота разных цветов и подвижно закрепленными бриллиантами классической огранки. Одно из звеньев с бриллиантом внутри модель поменяла на букву G. В коллекцию Move High Jewelry Addiction входят чокер, длинное колье, серьга-кафф и кольцо. 

В разгар Парижской недели моды основательница Messika Валери Мессика и Джиджи Хадид закатили по этому случаю шумную вечеринку в особняке XIX века Hôtel Salomon de Rothschild. Окруженная друзьями и клиентами Валери Мессика встретила лично около 700 гостей, среди которых были Наталья Водянова, Антуан Арно, Мирослава Дума, Венсан Кассель, Барбара Палвин, Констанс Яблонски и другие. Главная гостья – Джиджи Хадид – появилась в самый разгар вечеринки в белоснежном платье Brandon Maxwell и в украшениях из коллекции Move High Jewelry Addiction и Move Addiction. Разрезав торт внушительного размера с огромной буквой G авторства кондитера Пьера Эрме, Валери Мессика, Джиджи Хадид и гости вечеринки отправились танцевать под зажигательную музыку диджея Bob Sinclar и примерять понравившиеся украшения из совместной коллекции Messika и Джиджи Хадид.

 

Buro247.kz

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