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Светская жизнь

Concept Concert: уличные танцы под музыку барокко

Текст: Buro247.kz

Сегодня в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоится первый концерт в рамках проекта Concept Concert при поддержке ювелирного дома Damiani и дизайн-ателье Innerlife. А вчера вечером, за день до большой премьеры, познакомиться с проектом смог узкий круг ценителей классической музыки. Открыл серию концертов Concept Concert украинский музыкант, пианист и лауреат международных конкурсов Константин Товстуха, чья программа состояла из музыки эпохи барокко (Жан-Филипп Рамо, Доменико Скарлатти), которая, как и изобразительное искусство этого периода, отличается сложностью, пышностью и динамикой.

Компанию Константину составила группа из лучших танцоров Средней Азии, которая познакомила публику с современным уличным танцем – "крамп". Таким образом, в одном выступлении были объединены классическая фортепианная музыка и современная хореография. По словам организаторов, благодаря этому союзу классическая музыка становится ближе и понятнее слушателю, раскрывается с совершенно новой стороны, такое сочетание дает возможность получить новый культурный опыт. Ведущей вечера выступила заслуженный деятель РК, прима-балерина Государственного академического театра оперы и балета им. Абая Сауле Рахмедова. 

Для концерта в Казахской филармонии им. Жамбыла Константин Товстуха и танцоры подготовили другую программу. Это будет тот же крамп, но уже под музыку Николая Метнера, Сергея Рахманинова, Валентина Сильвестрова и Роберта Шумана.

 

 

 

Damiani
Innerlife
классическая музыка
Concept Concert
Сауле Рахмедова
Танцы

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