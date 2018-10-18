Concept Concert: уличные танцы под музыку барокко

Сегодня в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоится первый концерт в рамках проекта Concept Concert при поддержке ювелирного дома Damiani и дизайн-ателье Innerlife. А вчера вечером, за день до большой премьеры, познакомиться с проектом смог узкий круг ценителей классической музыки. Открыл серию концертов Concept Concert украинский музыкант, пианист и лауреат международных конкурсов Константин Товстуха, чья программа состояла из музыки эпохи барокко (Жан-Филипп Рамо, Доменико Скарлатти), которая, как и изобразительное искусство этого периода, отличается сложностью, пышностью и динамикой.

Компанию Константину составила группа из лучших танцоров Средней Азии, которая познакомила публику с современным уличным танцем – "крамп". Таким образом, в одном выступлении были объединены классическая фортепианная музыка и современная хореография. По словам организаторов, благодаря этому союзу классическая музыка становится ближе и понятнее слушателю, раскрывается с совершенно новой стороны, такое сочетание дает возможность получить новый культурный опыт. Ведущей вечера выступила заслуженный деятель РК, прима-балерина Государственного академического театра оперы и балета им. Абая Сауле Рахмедова.

Для концерта в Казахской филармонии им. Жамбыла Константин Товстуха и танцоры подготовили другую программу. Это будет тот же крамп, но уже под музыку Николая Метнера, Сергея Рахманинова, Валентина Сильвестрова и Роберта Шумана.