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Тест Buro 24/7: Обвинили бы вас в харрасменте?
Насколько вы склонны к харассменту? Предлагаем это выяснить с помощью нашего теста
Сексуальный скандал, разразившийся в ноябре, и не думает угасать. Каждый день звучат новые обвинения в сексуальных домогательствах в адрес звезд самой разной величины - среди них Кевин Спейси, Джеймс Франко, Марио Тестино, Брюс Вебер, Азиз Ансари, Эд Вествик и многие другие. Очевидно, что это еще далеко не все, и новые подробности будут появляться. Харассмент - это не только сексуальные домогательства, но и оскорбительные замечания, непристойные предложения и психологическое давление. В нашем тесте мы предлагаем выяснить, насколько вы склонны к действиям подобного характера - ну, и посоветуем впредь воздерживаться от подобных.
*Наш тест - лишь попытка привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств. Заранее просим прощения у всех, кто становился жертвами харассмента, если наш материал вызвал у вас неприятные воспоминания или показался оскорбительным.
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