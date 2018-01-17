Тест Buro 24/7: Обвинили бы вас в харрасменте?

Сексуальный скандал, разразившийся в ноябре, и не думает угасать. Каждый день звучат новые обвинения в сексуальных домогательствах в адрес звезд самой разной величины - среди них Кевин Спейси, Джеймс Франко, Марио Тестино, Брюс Вебер, Азиз Ансари, Эд Вествик и многие другие. Очевидно, что это еще далеко не все, и новые подробности будут появляться. Харассмент - это не только сексуальные домогательства, но и оскорбительные замечания, непристойные предложения и психологическое давление. В нашем тесте мы предлагаем выяснить, насколько вы склонны к действиям подобного характера - ну, и посоветуем впредь воздерживаться от подобных.

*Наш тест - лишь попытка привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств. Заранее просим прощения у всех, кто становился жертвами харассмента, если наш материал вызвал у вас неприятные воспоминания или показался оскорбительным.