Лена Данэм может стать главным редактором Glamour

Ходят слухи, что Condé Nast ведет переговоры с Леной Данем на роль главного редактора журнала Glamour. Официально они, правда, никак не подтверждаются, а даже наоборот, отвергаются синхронно – и той, и другой стороной. Представители Condé Nast говорят: "Компания отказывается комментировать спекуляции", а пиар-менеджер актрисы и режиссера заявляет: "В этой истории нет правды".

Сейчас самый влиятельный в мире моды издательский дом переживает смену главных редакторов. В сентябре его покинул легендарный Грейдон Картер, который проработал в Vanity Fair 25 лет. А из Glamour ушла Синди Лив. Случившееся заставляет наблюдателей говорить о конце эпохи редакторов-знаменитостей и начале новой эры в глянце. И Данем, по мнению некоторых, могла бы быть прекрасным лицом нового времени и отличным кандидатом на роль главного редактора Glamour. Главным конкурентом ему и хорошим примером обновленного глянца стал стремительно растущий Teen Vogue, который вовремя переориентировался и занял критическую позицию по социальным, политическим и культурным вопросам, волнующим современную Америку.