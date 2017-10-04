Condé Nast запускают ЛГБТК-портал

В конце октября крупнейший издательский дом Condé Nast запускают новую платформу. Мультимейдийный онлайн-проект под названием Them будет посвящен ЛГБТК-сообществу. Его главным редактором станет Филипп Пикарди - бывший шеф-редактор Teen Vogue и бьюти-редактор Refinery29. Именно благодаря Пикарди Teen Vogue стал одним из самых популярных онлайн-ресурсов издательства.

Сайт Them cтанет вторым независимым проектом Condé Nast. В 2007 году был запущен независимый бизнес-журнал Portfolio. Проект не увенчался успехом и закрылся в 2009 году.

"Если я чему-то и научился за время моего пребывания в Teen Vogue, так это то, что молодые люди доминируют в нашей культуре, и они будут формировать ее по-своему, особенно в вопросах пола и сексуальности. Замечательно, что Condé Nast стал первым издательским домом, который решил занять эту нишу", - рассказал Филипп Пикарди.

Сайт Them будет посвящен молодежной культуре и всем смежным темам - культуре, стилю жизни, музыке, искусству и многому другому.



