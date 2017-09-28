Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу

"Хью, меня зовут Саманта Джонс и я ваша фанатка с 13 лет", – говорит героиня Ким Кэтролл в сериале "Секс в большом городе", в котором Хью Хефнер сыграл небольшую роль. К своим 92 годам основатель журнала Playboy стал символом поп-культуры, а его образ жизни и стиль многократно цитировались в самых разных произведениях – от "Симпсонов" до "Железного человека". Помимо детища своей жизни – журнала Playboy – он сумел создать бренд имени самого себя, чье влияние на современную культуру трудно переоценить.

Хью Хефнер запустил журнал в 1953 году, практически сразу после университета. На обложке появилась тогда еще малоизвестная Мэрилин Монро. А вот популярный логотип с зайцем увидел свет лишь ко второму выпуску – его придумал арт-директор журнала Артур Пол всего за полчаса. До конца жизни Хью считал Монро своим счастливым талисманом. Поэтому похоронят его, скорее всего, рядом с ней – еще при жизни основатель Playboy выкупил склеп рядом с могилой Нормы Джин в мемориальном парке Вествуд Вилледж.

Playboy несправедливо считали журналом с откровенными картинками плохого качества. На самом деле, Playboy работали и настоящие профессионалы своего времени – Херб Ритц, например. А свои рассказы в журнале публиковали Курт Воннегут, Станислав Лем, Ян Флеминг, Стивен Кинг, Маргарет Этвуд и Владимир Набоков.

Многие актрисы, певицы и модели считали за честь появиться на обложке журнала. Синди Кроуфорд, Шарлиз Терон, Мадонна, Элизабет Тейлор, Ума Турман, Дональд Трамп с моделью и даже Мардж Симпсон – все они появлялись на обложке Playboy. За всю свою историю журнал лишь один раз менял свою концепцию – в 2015 году издательство решило отказаться от публикации фотографий обнаженных моделей. Правда, эксперимент не удался –в марте 2017-го на страницы вернули ню-фотографии.

Мэрилин Монро, Декабрь 1953

Джанет Пилигрим, Июль 1955

Марисса Мэйтс, Июнь 1962

Донна Мишель, Май 1964

Дарин Стерн, Октябрь 1971

Мадонна, Сентябрь 1985

Синди Кроуфорд, Июль 1988

Дональд Трамп, Март 1990

Памела Андерсон, Февраль 1991

Наоми Кэмпбелл, Декабрь 1999

Коллекционное Издание, Январь 2000

Мардж Симпсон, Ноябрь 2009

Лорен Янг, Ноябрь 2013

Кейт Мосс, юбилейная обложка к 60-летию Playboy, Январь 2014

Скай Феррейра, Октябрь 2016