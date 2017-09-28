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Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу

Самые красивые модели, лучшие фотографы и звездные авторы – в своем журнале Хью Хефнер собрал лучшее от эпохи

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу

"Хью, меня зовут Саманта Джонс и я ваша фанатка с 13 лет", – говорит героиня Ким Кэтролл в сериале "Секс в большом городе", в котором Хью Хефнер сыграл небольшую роль. К своим 92 годам основатель журнала Playboy стал символом поп-культуры, а его образ жизни и стиль многократно цитировались в самых разных произведениях –  от "Симпсонов" до "Железного человека". Помимо детища своей жизни – журнала Playboy – он сумел создать бренд имени самого себя, чье влияние на современную культуру трудно переоценить. 

Хью Хефнер запустил журнал в 1953 году, практически сразу после университета. На обложке появилась тогда еще малоизвестная Мэрилин Монро. А вот популярный логотип с зайцем увидел свет лишь ко второму выпуску – его придумал арт-директор журнала Артур Пол всего за полчаса. До конца жизни Хью считал Монро своим счастливым талисманом. Поэтому похоронят его, скорее всего, рядом с ней – еще при жизни основатель Playboy выкупил склеп рядом с могилой Нормы Джин в мемориальном парке Вествуд Вилледж. 

Playboy несправедливо считали журналом с откровенными картинками плохого качества. На самом деле, Playboy работали и настоящие профессионалы своего времени – Херб Ритц, например. А свои рассказы в журнале публиковали Курт Воннегут, Станислав Лем, Ян Флеминг, Стивен Кинг, Маргарет Этвуд и Владимир Набоков. 

Многие актрисы, певицы и модели считали за честь появиться на обложке журнала. Синди Кроуфорд, Шарлиз Терон, Мадонна, Элизабет Тейлор, Ума Турман, Дональд Трамп с моделью и даже Мардж Симпсон – все они появлялись на обложке Playboy. За всю свою историю журнал лишь один раз менял свою концепцию – в 2015 году издательство решило отказаться от публикации фотографий обнаженных моделей. Правда, эксперимент не удался в марте 2017-го на страницы вернули ню-фотографии.

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 1)

Мэрилин Монро, Декабрь 1953

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 2)

Джанет Пилигрим, Июль 1955

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 3)

Марисса Мэйтс, Июнь 1962

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 4)

Донна Мишель, Май 1964

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 5)

Дарин Стерн, Октябрь 1971

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 6)

Мадонна, Сентябрь 1985

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 7)

Синди Кроуфорд, Июль 1988

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 8)

Дональд Трамп, Март 1990

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 9)

Памела Андерсон, Февраль 1991

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 10)

Наоми Кэмпбелл, Декабрь 1999

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 11)

Коллекционное Издание, Январь 2000

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 12)

Мардж Симпсон, Ноябрь 2009

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 13)

Лорен Янг, Ноябрь 2013

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 14)

Кейт Мосс, юбилейная обложка к 60-летию Playboy, Январь 2014

Прощай, старина Хеф: Лучшие обложки Playboу (фото 15)

Скай Феррейра, Октябрь 2016

Катерина Милославская

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