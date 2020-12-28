Конец года - время подведения итогов и составления новых целей и задач. Мы делаем это как намеренно, так и бессознательно. Вместе с экспертом - магистром социальных наук, психологом - Стеблянко Анастасией разберёмся, как правильно ставить цели, чтобы они были достигнуты, и подводить итоги, чтобы те не стали причиной самобичевания.

Рефлексия

Прежде чем ставить цели на грядущий год, стоит понять, чего мы достигли в уходящем. Резюмирование итогов года по умолчанию является всеобщей традицией. Социальные сети закрепили ритуал - блогеры и простые пользователи подводят итоги публично, как бы задавая вопрос: “А чего добился ты?”

Рефлексия - это осмысление собственных действий, процесс глубокого погружения в мысли, резюмирование собственного опыта. В психотерапии ее рассматривают как конструктивный прием, когда человек концентрирует внимание на своих успехах. Она может послужить ключом к спокойствию, давая возможность разобраться с потоком информации, с которым мы сталкиваемся каждый день. Рефлексия позволяет оценить истинную природу нашей мотивации, ведь в моменте мы поглощены эмоциями, и оценка собственных действий может быть необъективной.

Иногда рефлексия может действовать деструктивно. Погружаясь в неё слишком глубоко, мы фокусируемся на недостигнутых задачах. “Со школьной скамьи мы привыкаем обращать большее внимания на собственные ошибки: учителя красным выделяют в тетрадях те моменты, которые были сделаны неправильно. Отрицательная рефлексия может быть следствием таких установок. Кроме того, подводя итоги, мы нередко сравниваем себя с другими. Например, подведение итогов года в интернете больше похоже на ярмарку тщеславия”. Чтобы рефлексия не стала причиной депрессии, подходить к ней стоит правильно. Наш специалист советует взять лист и ручку и записать ответы на следующие вопросы:

тема уходящего года;

девиз года;

главное событие года;

уходящий год научил меня...;

к концу года я стал...;

в этом году мне не удалось...;

значимые события года;

в этом году я оставляю...;

то, что я забираю из уходящего года с собой;

какие интересные возможности мне дарила жизнь, и что мешало ими воспользоваться;

люди, которым я благодарен.

Подводя итоги, важно не опираться на чужие достижения. “Сравнивайте себя только с самим собой. Оцените себя в начале года и в конце, рассмотрите, каких целей вам удалось достичь”.

“В новом году я…”

Согласно исследованию эффективности новогодних резолюций, 77% испытуемых придерживаются поставленных целей в первый месяц, и только 19% сохраняют эти идеи в долгосрочной перспективе. Чтобы цель не оказалась пустыми обещаниями, стоит учесть несколько моментов. Не записывайте в цели все, чего вам когда-либо хотелось достичь, расценивайте свои возможности трезво. Избегайте абстрактных целей, конкретизируйте. Хотите выучить язык? Установите временные рамки, заранее выберите метод обучения. Разбивайте цели на маленькие шаги. Для удобства воспользуйтесь приложениями, такими как Trello, Todoist, Microsoft To Do - они помогут не упускать цель из виду. Будьте готовы к тому, что не все пункты из списка получится реализовать - это нормально.

“Важно не задирать планку, а поддерживающе подходить к достижению задач”, - напоминает Анастасия.

Как и итоги, цели также стоит прописывать. Это поможет заранее исключить мнимые намерения и оставить только истинные желания. Сегодня можно найти массу методик по достижению целей. Одна из наиболее популярных - методика SMART профессора Роберта Рубина. Ее суть заключается в названии - необходимо разобрать свое стремление по пунктам, соответствующим каждой букве:

Specific — цель должна быть конкретной. Важно точно расписать желаемый результат.

Measurable — цель должна быть измеримой. Укажите ключевые моменты, которые дадут понять, что цель досстигнута.

Attainable — цель должна быть достижимой. Определите, насколько реально осуществление желаемого.

Relevant — цель должна быть значимой. Укажите степень важности результата.

Time Bound — цель должна иметь временные рамки. Установите сроки, к которым вы планируете ее достичь.

Важно помнить, что Новый год - не последняя возможность задаться целями и подвести итоги. Любой день может стать отправной точкой для ваших начинаний. Если вы не успели что-то сделать в уходящем году, у вас в запасе еще достаточно времени. Освободите себя от бесполезного давления. Если на достижение какой-либо цели у вас недостаточно мотивации, вероятнее всего - это не то, что вам необходимо на данный момент.

2020 год стал отличным примером того, как обстоятельства вносят свои коррективы. Даже если ваши цели расписаны до мелочей, и, казалось бы, сил у вас более, чем достаточно, иногда нужно просто отпустить ситуацию.