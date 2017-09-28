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Скончался основатель Playboy Хью Хефнер
"Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой"
В возрасте 91 года скончался основатель Playboy – легендарный Хью Хефнер.
Он прошел Вторую мировую войну, затем подрабатывал в журнале Shaft, позже в рекламном отделе Esquire. Когда он попросил о повышении и ему отказали, Хефнер решил основать свой собственный журнал. Это стало толчком к первому номеру легендарного Playboy. Хью занимает денег у инвесторов, друзей и даже у своей мамы. Первый выпуск выходит тиражом 70 000 экземпляров с Мэрилин Монро на обложке. В первую же неделю было продано три четверти всего тиража. Его карьера ассоциировалась с деньгами, роскошью и женщинами. С 2000 года он жил в своем особняке с 7 разными девушками, возраст которых был от 18 до 28 лет. Но в 2010-м он все же женился на Кристал Харрис, которая была моложе Хефнера на 60 лет.
Медиамагнат скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в кругу близких друзей и родственников. Сообщается, что он умер по естественным причинам.
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