Скончался основатель Playboy Хью Хефнер

В возрасте 91 года скончался основатель Playboy – легендарный Хью Хефнер.

Он прошел Вторую мировую войну, затем подрабатывал в журнале Shaft, позже в рекламном отделе Esquire. Когда он попросил о повышении и ему отказали, Хефнер решил основать свой собственный журнал. Это стало толчком к первому номеру легендарного Playboy. Хью занимает денег у инвесторов, друзей и даже у своей мамы. Первый выпуск выходит тиражом 70 000 экземпляров с Мэрилин Монро на обложке. В первую же неделю было продано три четверти всего тиража. Его карьера ассоциировалась с деньгами, роскошью и женщинами. С 2000 года он жил в своем особняке с 7 разными девушками, возраст которых был от 18 до 28 лет. Но в 2010-м он все же женился на Кристал Харрис, которая была моложе Хефнера на 60 лет.

Медиамагнат скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в кругу близких друзей и родственников. Сообщается, что он умер по естественным причинам.