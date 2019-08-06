Почему скоро все будут фрилансерами?

Недавно LinkedIn выпустил отчет Global Talent Trends 2019, в котором выявил главные социальные тренды этого года. "Гибкая" работа, soft skills (надпрофессиональные навыки, которые больше связаны с персональными характеристиками человека - коммуникабельностью, ответственностью, критическим мышлением), прекращение домогательств и прозрачность оплаты - вот какие вещи определяют нашу реальность. "Гибкая" работа - это не только свободный рабочий график, но и возможность работать из любого места на земле. 72% опрошенных эйчаров говорят, что именно гибкая занятость - один из самых важных факторов, которые повлияют на трудоустройство в будущем.

Если верить отчету трудового рынка США и шести стран Европы McKinsey Global Institute, то только в 2016 году от 20 до 30 процентов всего работающего населения, а это - 162 миллионов людей - уже были независимыми работниками. При этом эксперты предполагают, что настоящее количество независимых работников намного выше официального, так как под обозначение фрилансер могут входить почти все работники, трудящиеся на себя. В Казахстане тоже нет точной статистики фрилансеров, но это не значит, что рынка не существует. О росте говорят многочисленные биржи фриланс-услуг - сайты через которые независимые работники находят себе заказчиков.

По отчетам, число людей с свободной занятостью растет по всему миру, и не собирается останавливаться, что хорошо для экономики. По подсчетам McKinsey Global Institute, к 2025 году к глобальному ВВП добавятся дополнительные 2,7 триллиона долларов (что почти равноценно экономике Соединённого Королевства) только благодаря фрилансерам. Почему это происходит?

Кроме вышеупомянутой гибкости, как для самого свободного работника, так и для работодателя, фриланс имеет ряд других преимуществ. В том же отчете от McKinsey говорится, что те, у кого был выбор уйти с традиционной работы во фриланс на самом деле стали чувствовать себя намного счастливее и удовлетвореннее не только своей работой, но и жизнью. При этом есть основы полагать, что именно гибкий график делает людей продуктивней - что позитивно сказывается на обеих сторонах. Неудивительно, почему работать на себя стало так популярно.

Растет и количество онлайн-платформ по "сбыту" талантов и рекламе услуг физических лиц. Например, в их число входит та же социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. Одна из менее знакомых, но очень популярных среди западных фрилансеров онлайн-платформа Upwork также активно развивается. В 2017 году на Upwork было зарегистрировано 12 миллионов фрилансеров и 5 миллионов клиентов. Сегодня платформа обеспечивает работой миллионы людей более чем из 180 стран мира, и помогает безопасно находить проверенных людей - легко и быстро при помощи чатов в реальном времени, возможности сразу же вести собеседования.

В Казахстане тоже существуют свои биржи фриланс-услуг, пока что они намного меньше. Например, Mega Master, здесь ищут работу более 4 500 человек и имеются уже 54 000 заказчиков. Биржа помогает находить частных специалистов для решения бытовых и бизнес задач.

Независимые работники во всем мире - уже не просто дизайнеры, архитекторы, писатели или консультанты, а хосты в Airbnb, водители Uber и продавцы своих поделок в Instagram. Например, к этому списку можно отнести и раздел под хэштэгом #slavelabour на новостом сайте Reddit. Этот раздел имеет короткое название r/#slavelabour - здесь любой может выставить объявление и найти себе работу или исполнителя за гроши. Вся суть раздела как раз-таки в том, что все услуги здесь стоят намного меньше рыночной. Как это работает? Любой желающий может выставить пост с заданием для выполнения которого он ищет человека или наоборот предложение выполнить определенное задание, которое человек сам прописывает. Например, один из фрилансеров предлагает написать статью в 500-1000 слов всего за 5 долларов, а кто-то готов отдать 5 долларов тому, кто поможет найти ему песню, которую он когда-то слышал. Теоретически - это тоже фриланс. R/#slavelabur - явно не LinkedIn, но как раз-таки этот раздел, возможно, и есть олицетворение будущего фриланса. Почему?

Во-первых, все это часть целого феномена в трудовом рынке под названием "gig" или "on-demand экономика". О ней начали писать недавно, но среди экспертов уже есть мнение на этот счет. Само слово gig с английского переводится как "работа на определенный, часто короткий срок". Это слово раньше использовали больше по отношению к музыкантам - то есть gig для музыканта это выступление на один вечер или концерт. Так и с фрилансерами, отработав одно задание или услугу, он сразу же забирает свои деньги и начинает работать с новым работодателем, если найдет его. On-demand - тоже словосочетание с английского языка, переводится как "по требованию". Например, стриминговый сервис Netflix - сервис on-demand, когда любой готовый заплатить за услуги платформы может воспользоваться ими в любой удобное для себя время. Так и со свободными работниками - потенциальные работодатели могут найти себе фрилансера в любое время, в зависимости от надобности. Теоретически, такой расклад решает проблемы всех задействованных сторон. Но на деле не все фрилансеры - действительно компетентные специалисты, а проверка квалификаций каждого может занять много времени и ресурсов. Поэтому чаще всего лучше опираться именно на сарафанное радио.

Несмотря на легкость поиска работы онлайн, возможность иметь гибкий график и выбирать заказчика, во фрилансе есть и другие серьезные минусы - отсутствие социального пакета и фиксированного заработка, что несет за собой неопределенность. Например, отсутствие фиксированного заработка может стать причиной отказа в туристической визе, несмотря на большие сбережения и это, скорее всего, меньшее из зол. При этом во многих странах не предусмотрены законы, защищающие фрилансеров - просто потому что они не успевают за быстрыми переменами трудового рынка и технологий, с чем очень тесно связан фриланс. В большинстве случаев фрилансеры - зависимые подрядчики. На сегодняшний день права о защите зависимых подрядчиков существуют только в таких странах как Германия и Канада. В остальных странах лучший способ сберечь себя - это хорошо составленный контракт. Эти проблемы вызывают резонанс как среди специалистов по кадрам, так и среди самих работников, так как не все страны готовы обеспечить своих фрилансеров защитой.

Что все-таки будет с фрилансом в будущем?

Gig экономика - новая экономика, поведение которой тяжело предсказать. По позитивным прогнозам, в будущем для поиска работы будут необходимы только компьютер и хороший интернет. В этом есть огромный потенциал и возможность помочь странам с высоким уровнем безработицы - Греции, Испании и Южной Африке, говорится в отчете McKinsey Global Institute за 2015 год. Для Казахстана развитие фриланса может вовлечь большой доход, дав возможность работать и оттачивать навыки людям не из центральных городов. Также при помощи онлайн-платформ и бирж фриланс-услуг, можно увидеть какие навыки сейчас в спросе. Например, на LinkedIn можно легко увидеть, каким опытом обладает тот или иной фрилансер-эксперт или какие навыки ищут работодатели для заполнения вакансии. Таким образом, молодые специалисты могут более эффективно подойти к финансированию своего обучения, изучать то, что на самом деле им пригодится.

С другой стороны, позитивные прогнозы базируются на опыте уже существующих фрилансеров сегодня. Большинство фрилансеров сегодня - это люди имеющие опыт при офисе. Они начинали на работах с фиксированным графиком, и к тому времени как они ушли в свободное плавание, у них, скорее всего, уже сформировалась клиентская база. Поэтому им было легче стать успешными и им не приходилось конкурировать с целым миром. А что будет с теми, кто сейчас растет и мечтает о работе фрилансера? В целом, необратимый рост рынка gig экономики может привести к высокой оптимизации образования и навыков. Но для этого новое поколение будет нуждаться как никогда в качественном широкополосном интернете, юридической и социальной защите со стороны правительства и готовности работодателей обеспечить свободу, быть готовыми регулярно работать с новыми людьми и не иметь возможности взять человека на испытательный срок или "притереться". Еще, смогут ли сами фрилансеры расширить свои навыки без контакта с коллегами? Смогут ли они обеспечить себе дальнейшее образование без финансовой стабильности? Ясно одно - для того чтобы этот переход прошел без потерь ценных кадров и талантов всем придется изменить свое видение "работы" и "занятости". Цифровой век не остановить, поэтому о возможностях свободного графика стоит подумать всем - и тем, кто собирается нанимать свободных работников, и тем, кто планирует ими стать.